La culture demeure une des priorités budgétaires du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans son discours sur le budget rendu public aujourd'hui, le ministre des Finances, Éric Girard, annonce dans ses priorités que la culture doit « demeurer forte et dynamique ». Pour ce faire, il confirme le maintien des sommes annoncées en juin dernier (600,9 M$ sur cinq ans) pour le Plan d'action de la Politique culturelle. De plus, il injecte des sommes supplémentaires avoisinant les 40 M$, soit une augmentation de 5 % du budget de la culture qui se répartit comme suit : 6,5 M$ destinés à stimuler l'entrepreneuriat culturel via des programmes du CALQ et de la SODEC, 1 M$ pour favoriser une programmation originale à Télé-Québec, 3 M$ au Fonds pour la musique à l'ère numérique. De plus, les sorties culturelles et les bibliothèques scolaires obtiennent 15 M$ de plus et 5 M$ sont alloués au soutien aux ateliers d'artistes à Montréal. Enfin, 10 M$ seront investis pour le patrimoine, les musées et la diversification des revenus des sociétés d'État. Notons que la plupart de ces mesures seront financées pendant les cinq prochaines années.

La Coalition La culture, le coeur du Québec (la Coalition) accueille favorablement ces annonces. Cependant, dans un contexte historique de surplus budgétaires, la part du budget dédié à la culture plafonne à 1,3 % du budget total, malgré l'injection de ces nouvelles sommes. Dans son mémoire économique, la Coalition avait mis notamment en évidence l'importance de porter le budget à 2 % des dépenses publiques afin d'assurer la vitalité du milieu et la mise en oeuvre d'un véritable plan d'action pour les ressources humaines en arts et en culture.

La Coalition souhaite que le gouvernement continue de retenir la culture comme une de ses priorités. Toutefois, s'il veut vraiment, comme le ministre Girard l'a affirmé dans son discours d'aujourd'hui, que « la culture soit à la fois une source de fierté et demeure un important moteur économique », cet objectif du 2 % doit être atteint. La Coalition entend poursuivre ses efforts pour l'amélioration des conditions socioéconomiques et de pratique des artistes et des travailleuses et travailleurs de la culture.

LA COALITION LA CULTURE, LE COEUR DU QUÉBEC revendique la mise en place d'actions concerte?es dans le cadre des politiques gouvernementales des instances de la Culture, de l'Emploi et de l'Éducation afin de soutenir les ressources humaines des arts et de la culture. Mene?e par un comite? directeur compose? des représentants d'une dizaine d'organismes membres, notre coalition rassemble une quarantaine d'organisations regroupant près de 150 000 artistes, artisans et travailleurs culturels, tous unis pour militer en faveur de la priorisation de la culture dans la société québécoise et dans les actions de son gouvernement.

