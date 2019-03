Réaction du maire Demers au budget du Gouvernement du Québec





LAVAL, QC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de la Ville de Laval, Marc Demers, accueille avec enthousiasme le premier budget du Gouvernement du Québec présenté par le ministre des Finances, Éric Girard.

Transport collectif

Le maire de Laval se réjouit du montant de 16,6 G$ sur 10 ans pour les voies réservées et le transport collectif. « Cette mesure cadre parfaitement avec la vision du Forum sur la mobilité et le transport collectif de développer un réseau de transport intégré Laval-Basses-Laurentides dans le but de contrer la congestion routière », a souligné M. Demers. « D'ailleurs, je suis heureux de constater que plusieurs des mesures issues de ce Forum figurent au Plan québécois des infrastructures », poursuit-il.

Lutte aux changements climatiques

Le prolongement du programme Roulez vert, qui permet le financement lors de l'achat de véhicule électrique, ainsi que l'acquisition et l'installation de bornes de recharge sont salués par le maire Demers. Cette subvention s'ajoute à celle annoncée dans le budget fédéral de mardi dernier.

Logement social

Laval compte une proportion importante de ménages à faible revenu et présente un déficit de logements sociaux pour répondre aux besoins de la population. Le maire accueille donc positivement l'investissement supplémentaire de 250 M$. « Avec ce montant, nous espérons être en mesure de soutenir la réalisation de projets de logements sociaux, communautaires et abordables sur notre territoire », précise Marc Demers.

Intégration des personnes immigrantes au marché du travail

Laval est la deuxième terre d'accueil des personnes immigrantes au Québec. Dans le contexte d'une économie lavalloise en pleine croissance, l'annonce du gouvernement d'investir 733 M$ pour soutenir l'intégration de ces citoyens sur le marché du travail est accueillie avec optimisme.

Culture

« Laval est un des leaders dans son offre d'activités culturelles offertes aux enfants. Ainsi, nous ne pouvons que nous réjouir de l'investissement de 135 M$ pour les sorties culturelles en milieu scolaire », souligne le maire. « De plus, dans une ville qui positionne la culture comme vecteur de son développement, la mesure liée à la créativité et à l'entrepreneuriat culturel annoncée permettra de mieux soutenir les artistes et les acteurs culturels lavallois », conclut Marc Demers.

Innovation

Le maire Demers salue les mesures visant à appuyer l'économie du savoir de Laval, qui permettront notamment aux incubateurs et entreprises innovantes de bénéficier d'espaces stratégiques pour bien se développer.

