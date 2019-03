Sorties scolaires en milieu culturel - Vers un accès égalitaire pour tous les élèves au Québec !





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - RIDEAU, TUEJ et l'ADST se réjouissent aujourd'hui des investissements supplémentaires consentis par le gouvernement du Québec pour soutenir un accès égalitaire à la sortie scolaire en milieu culturel.

En effet, le budget 2019-2020 rencontrera d'ici deux ans la promesse formulée par François Legault en campagne électorale d'assurer que «?tous les élèves québécois du préscolaire, du primaire et du secondaire puissent participer à un minimum de deux sorties culturelles chaque à année».

Pour y arriver, ce sont 15 M$ qui seront investis dès 2019-2020 (et 30 M$ l'année suivante) pour favoriser les sorties culturelles et enrichir le contenu offert dans les bibliothèques scolaires, et ce directement au ministère de la Culture et des Communications. Nous sommes aussi ravis que les 35 M$ sur 5 ans annoncés l'an dernier pour les sorties culturelles en milieu scolaire soient maintenus.

« Nous applaudissons ce geste, car nous y voyons un réel moyen d'assurer un accès égalitaire aux arts et à la culture à tous les élèves du Québec. C'est avec plus de confiance que nous poursuivons le travail de planification de la saison à venir, de concert avec les écoles, afin que nos jeunes puissent profiter d'activités culturelles l'an prochain. » de déclarer Julie-Anne Richard, directrice générale de RIDEAU.

Nous insistons toutefois sur l'importance que ces investissements se fassent par une mécanique simple pour les écoles et les enseignants et qu'une reddition de comptes claire soit mise en place dans les prochains mois

