Budget 2019-2020 - Immenses surplus, mauvais choix

QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le député de René-Lévesque et porte-parole du Parti Québécois en matière de finances et d'économie ainsi que pour le Conseil du trésor, Martin Ouellet, constate, à la lecture du budget 2019-2020, que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) disposait d'immenses surplus, mais qu'il a fait plusieurs mauvais choix quant à leur utilisation.

EN BREF

Le gouvernement disposait d'immenses surplus; malheureusement, il a fait plusieurs mauvais choix.

La CAQ fonce tête baissée dans son projet de maternelles à un milliard, alors qu'elle coupe les investissements dans les CPE.

Une somme de un milliard sera dépensée pour les maisons des aînés; toutefois, il n'y a aucun engagement pour rénover les CHSLD délabrés.

Le transport collectif constitue le grand oublié de ce budget caquiste.

Le branchement des régions à Internet haute vitesse est retardé de 3 ans.

Des promesses majeures ne sont pas entièrement budgétées.

D'abord, on se souvient que le parti de François Legault, en campagne, avait promis de faire de l'éducation la plus grande de ses priorités. « Une fois au gouvernement, la CAQ choisit plutôt de foncer tête baissée dans son projet de maternelles à un milliard. Une chose en entraînant une autre, elle réduit le budget consacré à la construction de CPE et ne prévoit rénover que la moitié des écoles vétustes en 10 ans. De plus, aucune nouvelle mesure significative n'est prévue pour répondre à la pénurie d'enseignants; or, si on impose les maternelles à un milliard, ne risque-t-on pas seulement d'aggraver encore davantage ce problème déjà alarmant? », a soulevé d'entrée de jeu Martin Ouellet.

Un autre milliard sera dépensé pour les maisons des aînés. « Là encore, la CAQ fait un choix. Et celui-ci implique qu'aucun engagement n'est pris quant aux sommes à investir pour rénover les CHSLD déjà vétustes où vivent actuellement les aînés. En outre, les sommes récurrentes ajoutées pour l'embauche de professionnels de la santé et l'ajout d'heures de service en soutien à domicile, même si elles constituent un progrès, demeurent insuffisantes pour combler les besoins », a poursuivi le député de René-Lévesque.

Et pour l'environnement? « Alors qu'on nous avait promis que la CAQ allait enfin s'intéresser à la lutte contre les changements climatiques, le résultat est très décevant, juge Martin Ouellet. Par exemple, le gouvernement caquiste hausse l'enveloppe accordée au Plan québécois des infrastructures de 15 milliards, mais n'y inclut aucun investissement supplémentaire en transport collectif. Les routes, l'asphalte et le béton, quant à eux, obtiennent 5 milliards de plus », a-t-il fait valoir.

Le porte-parole se dit par ailleurs choqué par le fait que la CAQ ait rompu sa promesse de connecter l'ensemble des régions à Internet haute vitesse en 4 ans. « Cette mesure, pourtant essentielle à la vitalité économique des régions, est désormais étirée sur 7 ans », a?t?il noté.

« Deux autres promesses majeures de la CAQ sont également en voie d'être brisées, a?t?il poursuivi. Le gouvernement triche avec les chiffres en ne budgétant pas entièrement la bonification de l'allocation famille et l'uniformisation de la taxe scolaire. Le ministre doit nous dire la vérité : est-ce qu'il y a un déficit caché, ou des coupures cachées? »

Malgré tout, le porte-parole du Parti Québécois tient à saluer certaines mesures contenues dans le budget, avec lesquelles la formation politique est d'accord. « Celle concernant l'exemption des pensions alimentaires du calcul de l'aide sociale, bien qu'incomplète, constitue un progrès important; elle fait, d'ailleurs, directement suite à une motion présentée l'automne dernier par Harold LeBel et adoptée à l'unanimité. De la même manière, le financement de logements sociaux - annoncé par les libéraux, mais jamais concrétisé - semble enfin en voie de devenir réalité », s'est réjoui le député de René-Lévesque.

