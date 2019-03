Budget 2019-2020 - Priorité à l'Éducation et cap sur la réussite des élèves : le gouvernement élu tient ses promesses !





QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS) salue le réinvestissement important en Éducation annoncé par le gouvernement dans le cadre de la présentation du budget 2019-2020. L'ADIGECS accueille avec satisfaction les multiples mesures annoncées, lesquelles mettent clairement en évidence la conviction du gouvernement que le développement économique passe par l'Éducation.

Les choix budgétaires annoncés s'appuient sur des besoins réels qui assureront le maintien de conditions essentielles à la réussite et à la persévérance des élèves du réseau public d'Éducation. Parmi les mesures annoncées, mentionnons notamment l'ajout de ressources professionnelles, le soutien aux activités éducatives, culturelles, parascolaires et le réinvestissement en infrastructure.

« Dans ce contexte favorable au succès de nos élèves, l'ADIGECS offre toute sa collaboration au gouvernement, et particulièrement au ministre de l'Éducation, afin de mettre en oeuvre ces différentes mesures. Les directions générales des commissions scolaires souhaitent continuer à mettre leur expertise au profit de la mobilisation des acteurs qui, au quotidien, font la différence auprès des élèves », a déclaré M. Eric Blackburn, président de l'ADIGECS.

La mise en place d'approches collaboratives qui s'implantent depuis quelques années dans les commissions scolaires au Québec est reconnue comme le levier le plus déterminant pour la réussite des élèves. Ces approches novatrices constituent un point d'ancrage essentiel pour assurer les effets souhaités par les réinvestissements annoncés. « Par ses choix, le gouvernement a confirmé que les enfants sont la priorité du Québec », de conclure M. Blackburn.

L'Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS) regroupe plus de 160 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves. L'ADIGECS compte également plus d'une centaine de membres retraités.

