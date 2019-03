Mark Thorne rejoint BCW en tant que directeur financier et directeur de l'exploitation au niveau mondial





BCW (Burson Cohn & Wolfe), agence de communication internationale de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark Thorne au poste de directeur financier et directeur de l'exploitation au niveau mondial, avec prise d'effet immédiate. Mark Thorne deviendra un partenaire stratégique pour Donna Imperato, CEO de BCW au niveau mondial, en matière de transformation du modèle financier de l'agence dans le but de mieux refléter sa vaste gamme de services et d'offres. Il est basé à New-York et remplace Pat Przybyski, ex-directeur financier au niveau mondial.

« Mark est bien connu pour son sens aigu des affaires, son expérience opérationnelle approfondie et sa réflexion stratégique de haut niveau », a déclaré Donna Imperato. « Je connais Mark depuis de nombreuses années et je suis ravie de pouvoir désormais l'appeler mon associé. C'est le leader idéal pour permettre à BCW d'appliquer nos stratégies et croître de manière exponentielle ».

Mark Thorne a passé plus de 20 ans chez Hill + Knowlton Strategies à diverses postes de direction, dont celui, plus récemment, de directeur financier et directeur de l'exploitation au niveau mondial. Auparavant, Mark Thorne était vice-président exécutif et directeur financier pour l'Amérique du Nord chez WPP et, auparavant, il occupait les postes de vice-président principal et directeur financier chez Beatrice International Food Company. Il a débuté sa carrière chez Deloitte & Touche (actuellement Deloitte).

« Donna a mené l'une des transformations les plus profondes de l'industrie de la communication et sa première année a été exceptionnelle », a déclaré Mark Thorne. « Je suis ravi à l'idée de m'associer à Donna et à l'équipe de direction pour continuer à bâtir une entreprise formidable et prospère ».

À propos de BCW

BCW est l'une des plus grandes agences internationales de communication à services complets. Issue de la fusion entre Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, BCW propose des contenus créatifs et des programmes de communication intégrés fondés sur des données numériques et orientés données, qui sont basés sur des supports acquis et adaptés à tous les canaux pour les clients B2B, grand public, entreprises, gestion de crise, RSE, services de santé, affaires publiques et secteurs tecnologiques. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), une société de transformation créative. Pour plus d'informations, veuillez visitez le site www.bcw-global.com.

