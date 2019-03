Plan québécois des infrastructures 2019-2029 - Des investissements majeurs en réponse aux préoccupations des Québécois





QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'état des infrastructures publiques nécessite un réinvestissement majeur, notamment en raison de l'état de vétusté des bâtiments du réseau scolaire au Québec, qui se sont détériorés au cours des dernières années. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit ainsi de nouveaux investissements de 15 milliards de dollars. Il traduit la volonté audacieuse du gouvernement d'agir afin de doter le Québec d'infrastructures adaptées aux préoccupations de la population et nécessaires à notre prospérité économique. En plus de répondre à la vétusté de nombreux actifs, l'accélération du rythme des investissements tient compte de l'impact de ceux-ci sur la dette et sur les dépenses publiques.

Hausse marquée des investissements en éducation

En conformité avec sa priorité nationale, le gouvernement annonce une hausse de 6,1 milliards de dollars, soit la plus grande part des investissements supplémentaires, pour le secteur de l'éducation. Sans ce redressement majeur, la proportion des écoles en mauvais état continuerait de croître de façon importante au cours des prochaines années. Cette hausse permettra entre autres d'ajouter 1 000 classes aux 50 000 classes existantes partout au Québec, de rénover les écoles primaires et secondaires, de déployer progressivement les classes de maternelle 4 ans, et de construire des écoles secondaires rendues essentielles dans certaines régions du Québec, dont la région métropolitaine.

Investissements en santé et en services sociaux

Afin d'offrir un meilleur accès aux soins de santé, le gouvernement prévoit investir une somme additionnelle de 2,2 milliards de dollars dans le réseau de la santé et des services sociaux. De cette somme, 1 milliard de dollars est réservé à la mise en place graduelle des maisons des aînés, un engagement phare du gouvernement, qui permettra la création de 2 600 nouvelles places pour les personnes âgées ou bénéficiant de soins de longue durée. Ce modèle d'établissement se veut plus humain, plus moderne et mieux adapté à l'offre de soins de longue durée à la population vieillissante. Cette augmentation de 2,2 milliards de dollars servira également pour des projets majeurs de modernisation, de réaménagement et de construction de centres hospitaliers partout au Québec.



Investissements majeurs en faveur du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques

Au chapitre du transport collectif, le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des sommes additionnelles de 1,3 milliard de dollars pour appuyer la mise en oeuvre de la Politique de mobilité durable et pour financer l'acquisition d'autobus hybrides et électriques, visant la réduction des gaz à effet de serre. En tout, ce sont 16,6 milliards de dollars qui sont consacrés au PQI en faveur du développement durable. Le gouvernement prévoit également la mise à l'étude de plusieurs projets dans le cadre du plan de décongestion de la région métropolitaine, tels l'implantation de voies réservées pour le transport collectif sur les autoroutes 13, 20, 25, 440, 640 et sur la route 116, ainsi que le développement d'un mode de transport collectif structurant dans l'est de Montréal et sur le boulevard Taschereau à Longueuil. Cela s'additionne aux investissements déjà annoncés, notamment pour optimiser les déplacements dans le corridor de grande affluence de l'autoroute 30 afin de permettre une accessibilité fluide au REM.

Infrastructures de transport

Près de 4,3 milliards de dollars additionnels serviront à des projets majeurs de nouvelles infrastructures routières et à la réhabilitation du réseau actuel, notamment pour les réfections majeures de l'autoroute Métropolitaine et des tunnels Ville-Marie et Viger à Montréal ainsi que celle du tablier du pont de Québec.

Notons par ailleurs que le projet d'implantation d'un nouveau lien à l'est entre Québec et Lévis avance à l'étape « en planification » et se voit accorder une somme de 325 millions de dollars pour la réalisation d'études ainsi que pour l'élaboration des plans et devis. Sa concrétisation permettra une interconnexion entre le réseau de transport collectif de la Rive-Sud et le nouveau projet de réseau structurant de transport collectif de la ville de Québec.

Citation :

« Le plan audacieux, mais rigoureux, que nous proposons aujourd'hui reflète l'ambition que nous avons pour le Québec et se veut la réponse d'un gouvernement qui ose agir pour répondre de façon concrète aux préoccupations de la population québécoise. Au cours des dernières années, nous avons assisté à la dégradation du parc immobilier scolaire du Québec. Il est plus que temps d'arrêter ce phénomène et de donner à nos enfants de belles écoles pour qu'ils aillent au bout de leur potentiel. Ce plan, c'est la concrétisation de plusieurs de nos engagements, qui militent pour un accroissement de la richesse et la mise en place de conditions gagnantes pour la mobilité durable et le mieux-être de la population. C'est ainsi que notre gouvernement travaille pour répondre aux besoins et aux aspirations d'un Québec moderne, en plaçant l'intérêt des Québécoises et des Québécois au centre de son action. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

