Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale - Lancement à l'hôtel de ville de la 20e année de la Semaine d'actions contre le racisme





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la vice-présidente du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la gestion et planification immobilière ainsi que de la diversité montréalaise, Magda Popeanu, ont accueilli ce soir, à l'hôtel de ville, des représentants d'organismes qui luttent contre le racisme et les discriminations dans le cadre du lancement de la Semaine d'actions contre le racisme.

La thématique de cette semaine qui célèbre son vingtième anniversaire est « Mieux connaître le passé pour aller de l'avant ». Son lancement coïncide avec la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale et à quelques jours de l'attentat meurtrier qui a visé deux mosquées en Nouvelle-Zélande.

« Cet attentat choquant nous rappelle la pertinence de continuer à combattre le racisme, l'islamophobie, la discrimination raciale et la xénophobie, même si Montréal est reconnue comme étant une métropole ouverte, inclusive et pacifique. J'applaudis le choix du slogan par les organisateurs de la Semaine d'actions contre le racisme. C'est en effet en allant à la rencontre de notre histoire que nous parviendrons à enseigner aux jeunes générations que rien n'est gagné malheureusement et qu'il faut continuer à lutter individuellement et collectivement pour se défaire des préjugés, de la peur et de la colère à la base du racisme », souligne la mairesse Plante.

Rappelons que la Ville de Montréal encourage toutes les actions en faveur de la lutte contre le racisme. Ainsi, elle appuie financièrement la Semaine d'actions contre le racisme depuis sa création ainsi que des organismes communautaires et culturels qui agissent en faveur d'une cohabitation harmonieuse et pacifique dans la métropole. Elle a de plus adopté une dizaine de résolutions, dont la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion ainsi que la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale. L'administration Plante a par ailleurs mandaté l'Office de consultation publique de Montréal pour la tenue d'une consultation sur le racisme et les discriminations systémiques qui aura lieu au printemps 2019, répondant ainsi à une grande pétition citoyenne.

« Nous encourageons les Montréalaises et Montréalais à participer aux débats, échanges, projections et expositions que propose la Semaine d'actions contre le racisme à Montréal, souligne Mme Popeanu. C'est en créant des ponts entre que nos quartiers resteront paisibles et attirants pour tous. »

Orchestrée par le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caraïbéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), la Semaine d'actions contre le racisme se déroule du 21 au 31 mars. Pour connaître sa programmation, visitez http://www.sacr.ca .

