Les grands oubliés du budget fédéral





WENDAKE, QC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) tient à réagir à la suite du dépôt du budget fédéral. Ce budget confirme des montants totalisant près de 4.1 milliards de dollars sur cinq ans ayant été attribués dans des secteurs tels que les langues autochtones, l'eau potable, les services à l'enfance (principe de Jordan), les revendications territoriales et l'éducation post-secondaire. Bien que ces montants permettent une amélioration à certains niveaux, l'absence de nouveaux investissements en matière de logement de de sécurité publique mérite d'être soulignée.

« Nous avons maintes fois déclaré la situation d'urgence en matière de sécurité publique par des représentations ministérielles répétées. Nous avons clairement exprimé que les services policiers de nos communautés doivent être reconnus comme des services essentiels au sens de la loi pour que leur financement soit garanti, au même titre que les autres services policiers », a déclaré Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

De plus, le logement adéquat est un déterminant essentiel et indéniable qui permet de combler les écarts à tous les niveaux dans nos communautés. Malheureusement, c'est un grand absent du budget.

« La sécurité de nos membres mérite plus qu'un programme sans garantie financière. Le logement, ce n'est pas un caprice. L'équité, c'est un droit fondamental. Les besoins d'ordre structurel sont les grand oubliés du budget fédéral et pour réconcilier les conditions de vie des peuples autochtones, dans le respect de nos droits ancestraux et issus de traités, il est évident que beaucoup de travail reste à faire », a conclu le Chef de l'APNQL Ghislain Picard.

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

