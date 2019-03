Un budget pour mieux appuyer les jeunes du Québec!





QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec (le Collectif) accueille favorablement les mesures annoncées pour la jeunesse, dans le budget du Québec déposé aujourd'hui. « Nous avons le sentiment d'avoir été écoutés », affirme Mme Martine Morissette, présidente du Collectif. « Nous sentons que le gouvernement a réellement confiance en notre travail et cela nous encourage. »

Parmi les mesures annoncées, nous sommes particulièrement heureux de la bonification du programme Créneau carrefour jeunesse. Nous pourrons ainsi compter sur des ressources supplémentaires de 10 millions sur cinq ans pour accompagner les jeunes les plus vulnérables, ces jeunes qui ont tellement besoin d'appui pour persévérer dans leurs études et intégrer le marché du travail. Nous voulons aussi souligner l'investissement de 17,5 millions sur cinq ans dans Place aux jeunes en région, où plusieurs de nos membres sont engagés avec leur MRC pour attirer des jeunes et les aider à s'établir et travailler en région.

Enfin, dans les domaines de l'éducation et de la santé, nous voulons attirer l'attention sur certains éléments importants pour la jeunesse. Nous pensons plus spécialement au déploiement d'actions concrètes pour favoriser la diplomation, l'apprentissage et la transition vers le marché du travail des élèves en formation professionnelle et à la valorisation de services et de programmes comme les logements sociaux communautaires et le soutien des jeunes qui éprouvent des troubles mentaux, de dépendance et d'adaptation sociale.

Dans le même élan, nous poursuivrons nos travaux avec le gouvernement pour redéfinir les CJE de l'avenir et construire une véritable offre de services locale au profit de la jeunesse de chaque territoire du Québec. Nous continuerons à réclamer que nos services soient accessibles à TOUS les jeunes, sans égard à leur statut socioéconomique. Nous désirons aussi retrouver notre agilité et notre pleine capacité d'agir pour continuer à mobiliser les jeunes vers l'action et le développement de leur potentiel.

Le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec a été fondé en janvier 2007. Il regroupe 22 CJE, qui se déploient dans 6 régions du Québec : Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Gaspésie, Montérégie, Montréal et Outaouais. Ensemble, nous desservons un bassin de 512?725 jeunes de 15 à 34 ans, 26 % des jeunes Québécois de cette tranche d'âge.

