Le budget du Québec contribuera à maintenir l'élan économique de la métropole





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille positivement le budget présenté aujourd'hui par le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard. La décision du gouvernement d'investir pour réduire les effets de la pénurie de main-d'oeuvre est bien accueillie par le milieu des affaires de la métropole. Il était prioritaire de profiter de la marge de manoeuvre dégagée par les surplus budgétaires pour créer des conditions favorables à l'élan économique de la métropole.

L'accès à la main-d'oeuvre comme priorité

« L'accès à une main-d'oeuvre qualifiée figure au premier rang des préoccupations des entreprises. Cet enjeu méritait des interventions concrètes et rapides afin de maintenir la croissance économique. La Chambre est satisfaite du réinvestissement majeur dans l'éducation, incluant les 54 millions de dollars par année pour faciliter l'adaptation de la formation technique et universitaire aux besoins du marché du travail. Nous appuyons la vigoureuse stratégie fiscale pour encourager les travailleurs d'expérience à demeurer actifs et l'octroi de budgets importants pour réussir l'intégration des immigrants au marché du travail. Le gouvernement utilise les bons leviers pour rassurer les entreprises et favoriser l'investissement privé », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre est particulièrement fière de recevoir un appui additionnel du gouvernement pour étendre son programme de jumelage linguistique dans le Grand Montréal et dans certaines régions du Québec. Ce programme répond à un besoin réel en offrant des services d'apprentissage du français aux commerçants directement sur leur lieu de travail », a ajouté Michel Leblanc.

Le renforcement du dispositif économique

« La Chambre appuie la décision du gouvernement d'octroyer un milliard de dollars additionnels au capital d'Investissement Québec, en plus de réserver un autre milliard pour la croissance de nos entreprises et la protection des sièges sociaux de nos fleurons québécois. Ces mesures s'accompagnent d'une bonification du Programme Exportation, qui permettra d'accélérer l'internationalisation de nos entreprises. La concurrence mondiale est féroce et nous pouvons soutenir l'émergence au Québec de champions économiques mondiaux, pourvu que l'on s'assure de créer des conditions favorables à leur croissance à partir d'ici », a poursuivi M. Leblanc.

L'accélération de la transition énergétique

« Le soutien du gouvernement à la transition énergétique par des mesures d'accompagnement ciblées pour nos entreprises est bien accueilli par la Chambre. Cette décision permettra à nos PME de réduire leur empreinte carbone et de préserver leur compétitivité. La prolongation du programme Roulez vert est également une bonne nouvelle qui permettra d'accélérer la croissance de notre filière des transports électriques et de créer une économie plus sobre en carbone », a ajouté M. Leblanc.

Des initiatives stratégiques pour Montréal

« Nous saluons l'engagement du gouvernement à soutenir la revitalisation de l'Est de Montréal, un enjeu prioritaire pour le milieu des affaires qui a fait l'objet de recommandations spécifiques de la part de la Chambre. À cet égard, les 100 millions de dollars accordés à la décontamination des terrains dans l'Est constituent une première étape importante, tout comme l'engagement d'y renforcer l'offre de transports collectifs. Le budget comprend également un ensemble d'investissements structurants pour améliorer la mobilité dans la métropole, notamment la réfection de l'autoroute Métropolitaine, la poursuite du déploiement du REM, le prolongement de la ligne bleue du métro et la création de voies réservées pour les transports collectifs sur plusieurs artères », a souligné M. Leblanc.

« Nous nous réjouissons des efforts importants de soutien à l'innovation, notamment les investissements additionnels en intelligence artificielle qui permettront d'accélérer le déploiement de ces solutions dans les entreprises de la région métropolitaine. Le budget favorisera également l'innovation dans plusieurs industries phares de la métropole par un appui ciblé au secteur manufacturier et à Génome Québec », a précisé M. Leblanc.

Un budget équilibré, sans hausse d'impôt

« Ce budget témoigne d'une économie particulièrement robuste et d'un gouvernement en plein contrôle de ses finances. Nous estimons que ce budget contribuera à stimuler l'investissement privé dans la métropole et à accroître la population active. Il offre de premières réponses aux défis que posent le resserrement démographique, la transition énergétique et les changements technologiques majeurs en cours », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

