Budget 2019-2020 du gouvernement du Québec - Un budget qui soutient le secteur minier... indirectement

QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Sans proposer de mesures directes pour soutenir le développement minier au Québec, le premier budget du gouvernement Legault propose des mesures intéressantes pour accélérer l'autorisation environnementale des projets, soutenir le développement d'infrastructures et favoriser la transition énergétique. Pour l'Association minière du Québec (AMQ), ce budget démontre que le gouvernement du Québec souhaite stimuler l'économie et que les grands projets industriels sont les bienvenus pour atteindre ses objectifs.

« Le Budget 2019-2020 du gouvernement ne propose pas de mesures fiscales directes qui auraient donné une bouffée d'air frais aux sociétés minières. Par contre, il permet de soutenir une variété d'initiatives qui, par la bande, favoriseront le développement du secteur minier au Québec. Par ce budget, le gouvernement envoie un message clair en faveur d'une économie plus forte. L'industrie minière sera au rendez-vous pour soutenir les objectifs du gouvernement. »

« Dans l'ensemble, l'AMQ accueille positivement ce premier budget du gouvernement Legault. Par sa volonté clairement exprimée d'accélérer l'approbation des projets d'investissement sur le plan environnemental, il répond à une préoccupation maintes fois exprimée par nos membres et par l'AMQ. Souhaitons que cette mesure donne rapidement des résultats. »

« Les sociétés minières effectuent des dépenses de l'ordre de 8,5 milliards de dollars annuellement pour mener leurs activités. Elles sont un acteur de premier plan du développement économique du Québec en entier, et pas seulement des régions dites minières. En ajoutant la contribution d'un milliard de dollars versée au seul gouvernement du Québec chaque année, il est clair que le gouvernement se doit de stimuler l'activité minière pour assurer la prospérité socio-économique du Québec. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

Parmi les mesures budgétaires qui ont été accueillies positivement par l'AMQ, notons :

La réduction souhaitée des délais d'approbation des projets d'investissement, par l'embauche d'effectifs additionnels;

La déduction, à titre d'allocation dans le régime d'impôt minier, des frais relatifs à l'obtention et au maintien d'une certification en développement durable pour l'exploration minière;

Le soutien à la formation de la main-d'oeuvre locale et autochtone en milieu nordique, permettant notamment :

L'élaboration de formations répondant à certains besoins particuliers sur le territoire;



L'embauche d'agents de liaison optimisant l'intégration des travailleurs autochtones au marché du travail.

La stimulation de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises;

L'amélioration des infrastructures en région :

Assurer l'accès à une connexion Internet haute vitesse et à un réseau cellulaire large bande dans toutes les régions;



Soutenir l'extension du réseau de distribution de gaz naturel;



Appuyer la mise en place d'une logistique de transport pour le gaz naturel liquéfié sur la Côte-Nord;



Soutenir le développement de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire;



Soutenir le projet QcRail;



Soutenir la mise en place d'infrastructures multiusagers en territoire nordique.

L'accompagnement des entreprises dans leur transition énergétique, notamment par :

L'introduction au programme Technoclimat d'un volet pour les projets de plus grande taille;



L'introduction au programme ÉcoPerformance d'un volet pour les grands projets industriels

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 40 540 emplois et des dépenses totales de 8,5 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

