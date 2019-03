MTY complète l'acquisition de South Street Burger





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - MTY Food Group Inc. («MTY» ou la «Société») (TSX: MTY) a annoncé aujourd'hui que, conformément à l'annonce faite le 11 décembre 2018, l'une de ses filiales à 100% avait acquis la majorité des actifs de South Street Burger (www.southstburger.com).

La contrepartie totale de la transaction s'élève à environ 5,1 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels postérieurs à la clôture. Un montant total d'environ 4,1 millions de dollars a été payé à la clôture, financé à partir de l'encaisse disponible et des facilités de crédit existantes de MTY, tandis que des passifs nets de 0,2 million de dollars ont été pris en charge et que 0,8 million de dollars ont été retenus.

Le réseau South Street Burger compte actuellement 24 restaurants franchisés et 13 restaurants corporatifs en activité, un des restaurant est situé à Dubai, Émirats arabes unis et tous les autres sont situés au Canada.

L'acquisition de South Street Burger renforcera la position de MTY dans les restaurants décontractés rapides et viendra compléter l'offre actuelle dans la catégorie des burgers gourmets.

MTY entend exploiter South Street Burger de ses bureaux ontariens situés à Richmond Hill et Oakville, sous le leadership de Bruce Miller.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans ce communiqué constituent des « énoncés prospectifs » qui supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes futures et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société diffèrent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, ces renseignements peuvent inclure des termes tels « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « croire », « planifier », une conjugaison au futur ou au conditionnel, d'autres désinences de ces mots et expressions ou une formulation qui indique que certains actes, événements ou résultats peuvent ou pourraient, selon le cas, se produire ou être atteints. Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses qui visent des événements futurs et la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que le niveau d'activité, la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société s'écartent de façon importante de ceux exprimés ou suggérés par les énoncés prospectifs.

Une description d'autres hypothèses utilisées dans la formulation des énoncés prospectifs ainsi qu'une description de facteurs de risques additionnels susceptibles d'entraîner des écarts importants entre les résultats prospectifs et réels figurent dans les documents d'information continue de MTY disponibles sur le site Web de SEDAR : www.sedar.com. Le lecteur est avisé de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs puisque rien ne garantit que les projets, intentions ou attentes qu'ils décrivent se réaliseront. Cet avertissement vise expressément les énoncés prospectifs que contient ce communiqué. La Société n'a aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs si ce n'est en vertu de la loi. Les renseignements financiers qui figurent dans ce communiqué ont été approuvés par la direction de la Société le 21 mars 2019 ; ils ne visent qu'à donner un aperçu du potentiel de l'entité résultante et ils pourraient être inadéquats à d'autres fins. Des renseignements additionnels sont disponibles dans les rapports de gestion de la Société disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com .

Au nom du conseil d'administration de Groupe d'Alimentation MTY inc.

_____________________________________

Eric Lefebvre, Président Directeur Général

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 17:00 et diffusé par :