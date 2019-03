Réaction de l'Institut national du sport du Québec au budget du gouvernement du Québec 2019 - 2020 : Des investissements contribuant à la pratique du sport au Québec





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut national du sport du Québec (INS Québec) accueille favorablement le budget déposé jeudi par le gouvernement du Québec. En investissant des millions de dollars destinés à la promotion du loisir et du sport sur les cinq prochaines années, le gouvernement s'engage dans le développement du sport à tous les niveaux.

À compter de 2019-2020, un financement de 7 millions de dollars par année pour les cinq années subséquentes sera destiné à démocratiser l'accès au loisir et au sport. « Le gouvernement souhaite mettre en oeuvre différentes initiatives pour encourager la pratique d'activités sportives ou de loisirs, a mentionné Gaëtan Robitaille, Président-directeur général de l'INS Québec. Nous sommes impatients d'obtenir des précisions sur la façon dont ces sommes seront investies ».

L'INS Québec se réjouit également de l'investissement de 20 millions de dollars sur quatre ans à compter de 2020 pour apporter un soutien aux événements sportifs internationaux. En misant sur la tenue de ces grands événements au Québec, le gouvernement encourage le développement d'une culture sportive ainsi que l'intérêt des jeunes envers le sport. Avec une notoriété accrue des sports olympiques et paralympiques ainsi qu'une visibilité plus forte des athlètes québécois et de leurs entraîneurs, nous multiplions les chances de voir ces jeunes s'engager dans des activités physiques et sportives.

Nous soulignons aussi l'investissement massif qui permettra la mise à niveau ou la construction d'infrastructures sportives. En ajoutant une somme de 257 millions de dollars à l'annonce du budget du gouvernement du Canada pour les projets de même nature, le gouvernement rendra accessibles à la population des infrastructures sécuritaires et favorisant la pratique sportive.

Finalement, l'Institut tient à mentionner l'investissement de 21 millions de dollars pour la tenue d'activités parascolaires dans les écoles. Cette mesure contribuera non seulement à la découverte de nouveaux sports, mais aussi à engager les élèves dans un mode de vie actif.

Présent lors du dévoilement du budget, Gaëtan Robitaille a déclaré : « Les investissements annoncés aujourd'hui se traduisent par la mise en place de conditions favorisant la pratique d'activités sportives. Que ce soit en accueillant au Québec des compétitions internationales ou en démocratisant l'accès aux installations sportives modernes et sécuritaires, ces investissements contribueront au développement du sport au Québec. »

