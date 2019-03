Budget 2019-2020 - La FCSQ salue les investissements importants en éducation publique





QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) salue les investissements importants en éducation publique annoncés dans le budget 2019-2020. En effet, le gouvernement prévoit une augmentation des sommes consenties au réseau scolaire public de plus de 7 %. Ce montant comprend la hausse des coûts de système (hausse de clientèle, augmentation des salaires, inflation, etc.), tel que demandé par la FCSQ, ainsi qu'une croissance des dépenses évaluée à plus de 350 M$.

« Les nouvelles mesures du budget 2019-2020, s'élevant à plus de 150 M$, visent évidemment les priorités du gouvernement, telles la maternelle 4 ans et l'heure supplémentaire au secondaire. La FCSQ accueille favorablement les mesures visant la persévérance et la réussite scolaires et le soutien en formation professionnelle. Elle a bon espoir qu'en ce qui concerne les services aux entreprises, les mesures se retrouvent dans les détails des règles budgétaires », a déclaré le président de la FCSQ, Alain Fortier.

En plus de ces investissements, le budget prévoit la pleine compensation pour la baisse de la taxe scolaire, comme le gouvernement s'y était engagé. La Fédération rappelle toutefois que ces sommes auraient pu être utilisées pour assurer une meilleure accessibilité à l'école publique en finançant les programmes particuliers.

Des écoles contemporaines du XXIe siècle

Le président de la FCSQ se réjouit également des montants considérables consentis pour la construction et la rénovation d'écoles pour permettre aux élèves de fréquenter des écoles contemporaines du XXIe siècle. « Le gouvernement nous accorde 6 milliards pour répondre à cette préoccupation. Toutefois, les besoins en infrastructure sont grands et la réalisation des projets sera notamment tributaire de la disponibilité de la main-d'oeuvre et du niveau d'activités dans le domaine de la construction », a précisé M. Fortier.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

SOURCE Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 17:01 et diffusé par :