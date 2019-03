Un budget audacieux pour les jeunes du Québec





QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) se réjouit des annonces effectuées aujourd'hui à l'occasion de la présentation du budget 2019-2020 du gouvernement du Québec. Le RCJEQ est heureux que plusieurs de ses propositions, formulées dans le cadre des consultations budgétaires, soient reprises.

Ainsi, le budget 2019-2020 prévoit une bonification du programme Créneau carrefour jeunesse de 10 millions de dollars pour les 5 prochaines années. Ce sont 2 millions de dollars par année qui permettront aux CJE et au RCJEQ de renforcer l'accompagnent des jeunes. Le RCJEQ collabore avec le Secrétariat à la jeunesse à la coordination et à l'amélioration continue du programme Créneau carrefour jeunesse déployé dans l'ensemble des CJE.

Aussi, le RCJEQ se félicite de voir ses efforts récompensés afin que les jeunes du Nunavik puissent bénéficier du programme Créneau carrefour jeunesse par l'annonce d'un financement spécifique au Carrefour jeunesse-emploi Nunavik.

« Le budget du gouvernement du Québec présenté cet après-midi bonifie les investissements pour la jeunesse du Québec et démontre ainsi la volonté du premier ministre François Legault de permettre aux jeunes de prendre la place qui leur revient. Les CJE sont des acteurs d'innovations sociales dans leur milieu et nous voyons dans ce budget le renforcement de leur portée afin de poursuivre l'accompagnement de tous les jeunes du Québec dans la réalisation de leur plein potentiel.» a déclaré le président du RCJEQ, monsieur Serge Duclos.

Dans le cadre de son 20e anniversaire, le RCJEQ a lancé, en octobre 2017, le mouvement #MaVoixCompte afin de porter la voix des jeunes du Québec auprès des décideurs publics. 10 propositions ont émergé de près 200 activités de consultations ayant mobilisé plus de 5000 jeunes partout au Québec. Ces propositions ont été présentées aux candidats des dernières élections provinciales. Dès le mois de décembre 2018, le RCJEQ a formulé ses propositions dans son mémoire budgétaires afin que les CJE puissent continuer à accompagner un maximum de jeunes dans les 110 communautés du Québec.

Le RCJEQ tient à remercier particulièrement monsieur Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse, pour son engagement et sa détermination envers la jeunesse du Québec.

Le RCJEQ salue également les diverses mesures en direction de la jeunesse permettant le déploiement de possibilités de développement. Ces annonces sont des opportunités pour les CJE de renforcer et de créer de nouveaux partenariats afin que les jeunes puissent s'investir concrètement dans le développement et le rayonnement du Québec d'aujourd'hui et de demain.

Rappelons également que le RCJEQ formule la volonté de coconstruire une nouvelle formule de financement pour les CJE afin de corriger les iniquités et de retrouver leur agilité et leur flexibilité d'intervention auprès des jeunes et des collectivités. Le Québec n'a pas les moyens d'exclure quiconque du marché du travail.

À propos des carrefours jeunesse-emploi (CJE)

Les CJE sont des organismes communautaires ayant pour mandat d'accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d'autonomie personnelle et sociale, en les aidant dans leur persévérance scolaire, dans leur cheminement vers l'emploi ou dans le développement de projets d'entrepreneuriat, de volontariat et de bénévolat. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)

Le RCJEQ regroupe, soutient et représente les carrefours jeunesse-emploi afin de développer, promouvoir et défendre, avec ses membres, des orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, en vue de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 16 à 35 ans. Le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le RCJEQ, assure la coordination, le déploiement et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

