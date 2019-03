Budget 2019-2020 : Aucune mesure pour calmer la grogne des stagiaires





QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération étudiante collégiale (FECQ) du Québec et l'Union étudiante du Québec (UEQ) sont insatisfaites du budget 2019-2020. En effet, ce dernier ne mentionne aucunement la compensation financière des stagiaires québécois.

Les deux organisations rappellent l'obligation de résultat du ministre Roberge. Elles rappellent que malgré les déclarations du ministre que « les étudiants ne doivent pas défoncer une porte ouverte », force est de constater qu'aucune somme n'a été prévue pour les stagiaires ne recevant aucune mesure de rémunération de leur travail.

RAPPEL DE CERTAINS FAITS SAILLANTS

Les stages non rémunérés sont souvent présents dans les secteurs majoritairement féminins, c'est-à-dire dans les secteurs public et communautaire.

22.4 % des stagiaires se rendent en milieux de stage sans contrat formel les encadrants;

77 % des stagiaires ne reçoivent aucune forme de rémunération;

Rappelons que le précédent gouvernement avait prévu une réserve budgétaire afin de mettre en place la compensation du stage de prise en charge en enseignement lors du budget 2018-2019;

Citation :

« La consultation du ministre sur la compensation des stagiaires a une obligation de résultat. Quel résultat nous donne ce budget? Encore de la grogne, encore des iniquités », Fred-William Mireault, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).

« Ce budget ne répond en aucun point aux demandes étudiantes. Il ne comprend aucune mesure pour les stagiaires. Il met un frein aux avancés des dernières années en matière de compensation des stages », Guillaume Lecorps, président de l'Union Étudiante du Québec (UEQ).

