Budget du Québec - Un bon budget qui cible les enjeux des manufacturiers québécois





QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) est satisfaite du premier budget présenté par le gouvernement de la CAQ. Le gouvernement cible les principaux enjeux du secteur manufacturier, de la main-d'oeuvre, de l'innovation et de la compétitivité du secteur.

Main-d'oeuvre

MEQ se réjouit de voir le gouvernement s'attaquer au problème de la main-d'oeuvre, notamment en réduisant la taxe sur la masse salariale pour 34 000 PME québécoises qui choisiront d'embaucher des travailleurs expérimentés (60 ans et plus). Toutefois, cette mesure aura peu d'impact sur les travailleurs du secteur manufacturier qui compte 18 000 postes vacants.

« Pour pallier à la pénurie de main-d'oeuvre, les manufacturiers auront besoin de davantage de travailleurs et ces travailleurs proviendront inévitablement de l'immigration », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ, qui accueille favorablement l'investissement de 740 M $ pour l'accompagnement et l'intégration des travailleurs immigrants.

Toutefois, peu de sommes sont prévues à la formation des travailleurs alors que le secteur manufacturier doit prendre le virage 4.0.

Innovation dans le manufacturier - pour toutes les régions

MEQ salue plusieurs mesures pertinentes - nouvelles et bonifiées - pour stimuler l'investissement dans le secteur manufacturier au Québec : 1 milliard $ de plus pour Investissement Québec, 1 milliard $ pour la protection des sièges sociaux, bonification du congé fiscal pour les grands projets en région, bonification des investissements dans les chantiers maritimes et dans le Fonds Capital Mines et Hydrocarbures, augmentation des fonds pour les audits 4.0 et pour l'exportation.

Les manufacturiers québécois investissent huit fois moins que leurs concurrents américains. En parallèle, les manufacturiers sont grandement affectés par les tarifs sur l'acier et l'aluminium, les droits compensatoires sur le bois d'oeuvre et autres. Dans ce contexte, MEQ aurait souhaité que le gouvernement:

offre des subventions pour aider les PME québécoises à mettre en place les processus et les technologies requises pour prendre le virage 4.0;

prolonge le rabais sur le tarif hydroélectrique L afin d'assurer une prévisibilité aux grands projets d'investissements des grands manufacturiers;

hausse les taux de crédits d'impôts à la R-D.

« Le gouvernement propose plusieurs mesures pertinentes, mais on constate que les montants sont souvent modestes; il doit investir davantage s'il souhaite générer un impact réel sur le maintien des emplois manufacturiers en région et sur la croissance du secteur manufacturier », explique Mme Proulx.

Environnement et compétitivité

Le gouvernement a prévu 34,3 M $ pour réduire les délais d'approbation des projets d'investissement environnementaux. « Plusieurs de nos membres ont choisi d'investir aux États-Unis plutôt qu'au Québec compte tenu que les délais d'approbation étaient trop longs. Le gouvernement reconnaît maintenant que les délais sont un frein à l'investissement. Il faudra voir quels seront les nouveaux délais appliqués aux grands projets. La prévisibilité est un facteur clé pour stimuler l'investissement », précise Mme Proulx.

Manufacturiers et Exportateurs du Québec continuera à travailler avec le gouvernement du Québec afin de mettre en place des mécanismes audacieux, novateurs et efficaces pour soutenir les entreprises manufacturières et la création d'emploi.

