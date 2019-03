JLL Canada renforce sa plateforme de représentation des locataires dans la région du Grand Toronto grâce à de nouvelles embauches clés





TORONTO, 21 mars 2019 /CNW/ - Le groupe de représentation des locataires de JLL Canada continue de développer sa présence dans la région du Grand Toronto (RGT) avec l'embauche de David Fullerton (Vice-président exécutif), Allen Brusilow (Vice-président principal) et Matthew McCusker (Gestionnaire de transactions).

« Nous sommes ravis d'accueillir David, Allen et Matthew au sein de JLL », a déclaré Brett Elofson, Directeur général du groupe national de représentation des locataires de JLL Canada. « Leurs expériences combinées, leur vaste connaissance des marchés et leurs impressionnantes listes de clients, ajoutées à nos capacités actuelles, nous aideront à améliorer notre offre de services dans la RGT », a ensuite ajouté Elofson. « David, Allen et Matthew incarnent, par ailleurs, une solide culture de collaboration, d'éthique et de réussite, ce qui est tout aussi important pour nous. »

Fullerton et Brusilow sont deux professionnels chevronnés du domaine de l'immobilier commercial et sont particulièrement respectés sur le marché torontois. Conseillant des entreprises au plus haut niveau, ils se sont régulièrement classés parmi les meilleurs courtiers du marché immobilier commercial au niveau national, au cours des dix dernières années.

Avec plus de 29 ans d'expérience en matière de location, David Fullerton, un vétéran du secteur immobilier, a représenté un nombre impressionnant de clients au cours de 1 000 négociations de baux, d'une valeur totale de plus de 2,2 milliards de dollars. Fullerton a été distingué à maintes reprises par ses pairs et compte à son actif de nombreux succès et un palmarès exceptionnel à travers la RGT, tant pour son travail au profit de grandes sociétés de courtage que d'investisseurs immobiliers.

Allen Brusilow, habile négociateur, amène avec lui douze ans d'expérience dans la représentation d'utilisateurs d'espace dans la RGT, allant des plus grandes sociétés du classement « Fortune 500 » jusqu'aux entreprises technologiques en démarrage locales. Au cours de sa carrière, il a permis à ses clients d'optimiser leurs portefeuilles mondiaux, a conclu avec succès des négociations de baux complexes, et a conseillé de nombreuses sociétés des secteurs public et privé, dans leur choix d'emplacement et leur stratégie du milieu de travail.

Ces recrutements stratégiques viennent soutenir la croissance accélérée de l'équipe de représentation des locataires. « Au cours des quatre dernières années, notre équipe a connu une croissance soutenue, ainsi qu'une augmentation remarquable de notre chiffre d'affaires de 330 pourcents. Notre effectif s'est également élargi à 23 experts, basés à notre bureau du centre-ville de Toronto », a déclaré Elofson. « L'arrivée de David, Allen et Matthew va nous aider à développer notre force de frappe et à nous affirmer en tant que référence en matière de location de bureaux et services-conseils à travers la RGT, ce qui nous positionnera idéalement pour créer de nouvelles opportunités pour nos clients au sein de ce marché en pleine évolution. »

