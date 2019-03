Porsche présente le Cayenne Coupé 2020





Ajout d'une nouvelle version de carrosserie à la gamme de VUS

TORONTO, le 21 mars 2019 /CNW/ - La famille Porsche Cayenne s'agrandit. Le Cayenne Coupé, un modèle encore plus sport, vient s'ajouter à la troisième génération de ce VUS très populaire. « Le Coupé inclut tous les perfectionnements techniques du Cayenne actuel, mais adopte un design encore plus dynamique et de nouveaux détails techniques qui en font un modèle plus d'avant-garde, plus athlétique et plus envoûtant », a déclaré Oliver Blume, Président du Conseil d'administration, Porsche AG. Le nouveau Cayenne se distingue par des lignes plus nettes et une section arrière exclusive, un becquet arrière adaptatif, des sièges baquets à l'arrière et deux concepts de toit : un toit vitré panoramique fixe de série et un toit en fibre de carbone livrable en option.

La forte inclinaison du toit à l'arrière confère au modèle une élégance hors pair

Des proportions plus dynamiques combinées à des éléments esthétiques particuliers confèrent au nouveau Cayenne Coupé une élégance hors pair. « Avec sa ligne de toit beaucoup plus inclinée vers l'arrière, le Cayenne Coupé présente une allure encore plus dynamique, la plus sportive de la catégorie », a déclaré Michael Mauer, Vice-président Style Porsche. Le becquet de toit contribue aussi à cette allure et accentue la silhouette distinctive du Coupé. Le toit étant abaissé de 20 mm, le pare-brise et les montants avant sont plus bas que sur le Cayenne. Les portes arrière et les ailes redessinées élargissent les hanches de 19 mm, ce qui contribue à donner au Coupé une allure musclée. À l'arrière, le porte-plaque intégré au pare-chocs donne l'impression que le Coupé est plus près du sol.

Avec son becquet de toit adaptatif, l'actuel Cayenne Turbo a été le premier VUS à recevoir ce type de dispositifs aérodynamiques actifs. Le nouveau Cayenne Coupé adopte cette technologie et en rajoute. Sur chaque Cayenne Coupé, le becquet de toit est combiné au nouveau becquet arrière adaptatif du système d'aérodynamique active Porsche (PAA). Intégré de façon harmonieuse à la silhouette, le becquet se déploie de 135 mm à partir de 90 km/h, ce qui permet d'augmenter l'appui sur l'essieu arrière tout en favorisant la baisse de consommation.

Grand toit vitré panoramique de série et toit en fibre de carbone en option

Le nouveau Cayenne Coupé est équipé de série d'un toit vitré panoramique de 2,16 m2. La surface vitrée de 0,92 m2 donne à tous les occupants une forte sensation d'espace, et le pare-soleil intégré protège contre les rayons du soleil et le froid. Un toit au contour en fibre de carbone est livrable en option sur le Coupé. La jonction au centre donne au toit l'allure caractéristique d'une voiture de sport, à l'instar de la Porsche 911 GT3 RS. Le toit en fibre de carbone est livrable de concert avec l'un des trois ensembles sport légers. Ces ensembles incluent aussi les articles Sport Design, de nouvelles jantes GT Design de 22 pouces plus légères, la section centrale des sièges en tissu à carreaux classiques et des touches en fibre de carbone et Alcantara dans l'habitacle. Sur le Cayenne Turbo Coupé, l'ensemble comprend aussi un système d'échappement sport.

Quatre sièges sport confortables

Le nouveau Cayenne Coupé peut recevoir quatre occupants confortablement. À l'avant, les nouveaux sièges sport à 8 réglages avec appuie-tête intégré offrent un grand confort et un support latéral optimal. À l'arrière, le Coupé est équipé de deux sièges baquets. Il est possible de commander sans frais la banquette arrière confortable 2+1 qui équipe le Cayenne. Les sièges arrière sont 30 mm plus bas que dans le Cayenne et libèrent donc un bon dégagement à la tête malgré l'inclinaison du toit. Le coffre affiche un volume de 625 L, idéal au quotidien; ce volume grimpe à 1 540 L lorsque les sièges arrière sont rabattus (Cayenne Turbo Coupé : 600 à 1 510 L).

Moteurs turbo développant 335 chevaux et 541 chevaux dès le lancement

Le Cayenne Coupé se distingue réellement du Cayenne par sa silhouette très dynamique et ses éléments esthétiques uniques, mais cette distinction ne l'empêche pas de bénéficier de tous les perfectionnements techniques du Cayenne de troisième génération, comme les puissants systèmes de transmission, les châssis novateurs, le système d'exploitation et d'affichage numérisé ainsi que la connectivité complète.

Deux moteurs hautes performances seront livrables dès le lancement. Sur le Cayenne Coupé, le moteur 6 cylindres turbo de 3 litres développe 335 ch. et 332 lb-pi de couple. L'ensemble Sport Chrono livré de série permet de boucler le 0 à 100 km/h en 6 secondes ou encore en 5,9 secondes (équipé de l'un des ensembles sport légers livrables en option) et d'atteindre 243 km/h en vitesse de pointe. Le Cayenne Turbo Coupé, modèle figurant au sommet de la gamme, reçoit le moteur V8 biturbo de 4 litres développant 541 ch. et 568 lb-pi de couple. Le Cayenne Turbo Coupé affiche un chrono de 3,9 secondes pour le 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 286 km/h.

Généreuse liste d'équipements livrés de série

Le nouveau Porsche Cayenne Coupé 2020 peut être commandé dès à présent et est prévu en concession au Canada au quatrième trimestre de 2019. Son prix de départ est fixé à 86 400 $ (Cayenne Coupé) et à 148 000 $ (Cayenne Turbo Coupé). La généreuse liste d'équipements de série inclut la direction Plus à assistance en fonction de la vitesse, les jantes en alliage de 20 pouces, le toit vitré panoramique, le système Porsche de gestion active de la suspension (PASM) et l'ensemble Sport Chrono.

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces ouvrira ses portes en 2019 pour desservir le réseau national de 19 centres Porsche. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès découle d'un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

