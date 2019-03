Workiva remporte le prix de l'excellence devops à Londres





Workiva (NYSE:WK), le chef de file des solutions nuagiques de données connectées, de déclaration et de conformité, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme Wdesk a été désignée Meilleur produit réalisé par logiciel hier soir, lors du dîner de remise des prix de l'excellence devops de Computing.

Les prix de l'excellence devops de Computing sont décernés à des organisations, des personnalités ou des solutions pour un accomplissement exceptionnel dans le secteur du devops. Les lauréats ont été sélectionnés sur la base d'une fonctionnalité supérieure, d'un niveau de capacité de modernisation des processus commerciaux, d'avis client positifs et d'un solide retour sur investissement.

"Nous sommes fiers d'avoir remporté ce prix prestigieux", déclare Marty Vanderploeg, chef de la direction de Workiva. "En tant que leader mondial de la déclaration connectée, XBRL et Inline XBRL, notre plateforme Wdesk aide nos clients du monde entier à renforcer, connecter et baliser leurs données dans un environnement nuagique unique de manière à réduire le risque et à économiser du temps au moment de déposer leurs rapports auprès de diverses autorités de réglementation et des parties prenantes."

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) normalise la façon dont les régulateurs, investisseurs et entreprises analysent et consomment les données financières. Inline XBRL crée un rapport standardisé lisible par une machine et intégré aux dossiers HTML lisibles par l'homme.

Workiva, qui a été une des premières sociétés à être certifiées par XBRL International, aide depuis la première heure les émetteurs privés étrangers à utiliser les balises XBRL dans les dossiers de la Commission américaine des valeurs boursières (SEC).

Les entreprises européennes adoptent à présent Wdesk pour garantir la conformité aux exigences de l'Autorité européenne des marchés financiers pour Inline XBRL avec la taxonomie du format électronique unique européen (ESEF). Plus de 5 000 émetteurs européens auront l'obligation d'utiliser cette taxonomie pour leurs rapports financiers annuels, clos au ou après le 1 janvier 2020.

Les multinationales utilisent également Wdesk pour améliorer l'efficience et la transparence de la soumission réglementaire des comptes, qui est un processus complexe et laborieux de la transmission d'informations aux agences gouvernementales, en conformité avec les exigences PCGR locales de chaque juridiction. Les utilisateurs de Wdesk sont en mesure de connecter leurs données, leur personnel et leurs processus à des flux intégrés, des attributions de tâches et une piste d'audit complète.

"Wdesk est la seule plateforme nuagique à garantir les données durant tout le processus de soumission, depuis les données provisoires de planification des ressources de l'entreprise, jusqu'aux rapports finaux", déclare Vanderploeg. "Notre plateforme Wdesk continuera à être un moteur de la transformation de la déclaration financière à l'échelle mondiale."

Retrouvez la liste exhaustive des lauréats des prix de l'excellence devops en cliquant ici.

À propos de Workiva

Workiva, le chef de file des solutions nuagiques de données connectées, de déclaration et de conformité, reçoit la confiance de milliers d'entreprises dans 180 pays, et notamment de 75 pour cent des sociétés du Fortune 500® , et d'agences gouvernementales. Nos clients ont connecté plus de cinq milliards d'éléments de données pour fiabiliser leurs informations, réduire les risques et économiser du temps. Pour de plus amples renseignements sur Workiva (NYSE:WK), veuillez visiter workiva.com.

