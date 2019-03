Pour la cinquième année consécutive, l'Aéroport Billy Bishop est désigné comme l'un des aéroports offrant les plus belles approches au monde





YTZ classé parmi les premiers à l'issue d'un sondage mondial, un succès dû aux vues époustouflantes qu'il offre sur l'emblématique silhouette de Toronto

TORONTO, le 21 mars 2019 /CNW/ - Nous avons le plaisir d'annoncer que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto a une fois de plus été désigné par PrivateFly comme l'un des 10 aéroports offrant les plus belles approches au monde. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto s'est classé huitième sur les 129 aéroports du monde entier en lice, s'emparant ainsi, pour la cinquième année d'affilée, de l'une des 10 très convoitées premières places de ce classement mondial.

L'Aéroport Billy Bishop étant situé sur les îles de Toronto, les 2,8 millions de voyageurs qu'il accueille chaque année ont le privilège d'admirer à travers le hublot de leur avion - probablement le meilleur poste d'observation - la silhouette de Toronto et la beauté de ses paysages, sans cesse renouvelée au fil des saisons.

La liste des 10 plus beaux aéroports du monde vus du ciel, établie par PrivateFly, est le résultat d'un sondage réalisé auprès de voyageurs du monde entier, invités à voter pour les aéroports offrant selon eux les vues les plus saisissantes à l'atterrissage. L'Aéroport Billy Bishop, le seul aéroport canadien reconnu pour la beauté de son approche, côtoie dans ce classement des aéroports situés dans certains des lieux les plus sensationnels au monde - notamment l'aéroport de Donegal (Irlande), l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur (sud de la France), l'aéroport de Queenstown (Nouvelle-Zélande), ou encore l'aéroport international Princess Juliana de Saint-Martin (Caraïbes).

« Notre aéroport est réputé pour son emplacement pratique à seulement quelques minutes du coeur du centre-ville de Toronto, mais aussi pour son chaleureux service à la clientèle, pour son efficacité globale et pour sa connectivité, a déclaré Geoffrey Wilson, président-directeur général de PortsToronto, la société qui détient et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Il est désormais en train de devenir célèbre dans le monde entier pour la beauté de son approche et, à cet égard, nous nous devons de remercier la Ville de Toronto, qui ne laisse personne indifférent. Qu'ils passent pour la centième fois par l'Aéroport Billy Bishop pour rentrer chez eux, ou qu'ils atterrissent à Toronto pour la toute première fois, les voyageurs qui arrivent à YTZ sont toujours enchantés de pouvoir admirer l'emblématique silhouette de la ville depuis le ciel. Quant à nous, nous sommes ravis qu'à l'issue du sondage mondial réalisé par PrivateFly, notre aéroport ait été reconnu - pour la cinquième année consécutive - comme l'un des aéroports offrant les plus belles approches au monde. »

L'Aéroport Billy Bishop s'est vu décerner une série de prix déterminés par les passagers. Il a notamment été nommé parmi les meilleurs aéroports d'Amérique du Nord par le Conseil international des aéroports (ACI) d'Amérique du Nord, qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports, ainsi que par Skytrax lors de la remise des World Airport Awards. L'aéroport a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler.

Pour en savoir plus au sujet du sondage de PrivateFly sur les 10 aéroports offrant les plus belles approches, cliquez ici.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (https://www.billybishopairport.com/accueil).

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des correspondances pour plus de 80 destinations internationales par l'entremise de ses réseaux de lignes aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut (PIB), et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est reconnu pour offrir une expérience de voyage, une efficacité et un service à la clientèle uniques. Il a remporté plusieurs prix déterminés par les passagers et a notamment été nommé l'un des meilleurs aéroports nord-américains à la fois par le Conseil international des aéroports (ACI), qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports, ainsi que par Skytrax lors de la remise des World Airport Awards. Il a également été nommé par Condé Nast Traveler quatrième meilleur aéroport international en 2017.

À propos de PortsToronto (https://www.portstoronto.com)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2018; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs aux entreprises au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 11 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités du secteur riverain de Toronto et au-delà. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

