L'IFIC salue les changements du gouvernement fédéral pour protéger les bénéficiaires d'un REEI

TORONTO, 21 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) salue les changements annoncés dans le budget de 2019 du gouvernement du Canada quant aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI).



« Nous sommes heureux que le gouvernement reconnaisse que les personnes handicapées doivent être protégées contre les difficultés financières découlant d'une faillite des cotisants à leurs REEI, a déclaré M. Paul Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. Les bénéficiaires invalides ont droit à une protection contre les créanciers similaire à celle qui protège les bénéficiaires de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de fonds enregistrés de revenu de retraite ».

En janvier 2018, l'IFIC a déposé un mémoire auprès du gouvernement du Canada, proposant une modification à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité qui offrirait une protection contre les créanciers aux bénéficiaires du REEI pour toutes les cotisations versées à leurs régimes.

Pour consulter le mémoire de 2018 déposé par l'IFIC, rendez-vous sur le site IFIC.ca .

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Pour en savoir plus au sujet de l'IFIC, allez à l'adresse IFIC.ca .

