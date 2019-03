Québecor et TVA Sports : en première ligne des finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Québecor et TVA Sports sont heureuses de s'associer à titre de partenaire majeur et de diffuseur officiel, aux finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond qui auront lieu ce week-end à Québec. Du 22 au 24 mars 2019, les plus grands fondeurs du monde, dont Alex Harvey, s'affronteront lors des épreuves de cette prestigieuse compétition à étapes. Cette rencontre d'envergure est signée par Gestev, producteur délégué de l'événement. QUB radio sera également présente dans le village des exposants pour faire découvrir au public la série de baladodiffusion Alex Harvey, sur les traces d'un champion.

« Ce fut un grand privilège pour Québecor d'être aux côtés d'Alex Harvey au cours des 8 dernières années, en tant que fier partenaire principal. Alex est devenu une source d'inspiration pour les Québécois, et nous sommes très fiers de lui ainsi que de ses nombreuses réalisations au cours de sa carrière », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. « Ce week-end, la grande famille Québecor sera présente sur le terrain pour voir l'élite mondiale de ski de fond en action, dont Alex, qui en sera à sa dernière compétition avant son départ à la retraite », a ajouté M. Péladeau.

Rappelons qu'Alex Harvey est le fondeur québécois le plus décoré de l'histoire. Il a notamment été le premier Nord-Américain à remporter une médaille d'or au 50 km style libre aux Championnats du monde de Lahti en Finlande, le 5 mars 2017.

Québecor, fan #1 d'Alex Harvey

Afin de souligner la grande carrière d'Alex Harvey, les spectateurs sont invités à passer par la tente Québecor pour lui laisser un message sur le mur Notre champion pour toujours. De plus, une escouade Québecor offrira au public des clochettes #GoAlex2019 pour l'encourager comme il se doit.

TVA Sports, en direct de l'action

TVA Sports présentera les trois jours de compétition des finales de la Coupe du monde FIS. Les téléspectateurs pourront ainsi suivre les performances des athlètes en compagnie du descripteur Frédéric Lord et de l'analyste Stéphane Barrette, directeur du développement des athlètes et entraîneurs à Ski de fond Canada. Stéphane Turcot sera également sur place pour s'entretenir avec les athlètes et entraîneurs.

Horaire de diffusion de la Coupe du monde FIS de ski de fond :

Vendredi 22 mars

13 h : Sprint (style libre) ? Finales hommes et femmes

Samedi 23 mars

9 h : Départ de masse (style classique) 10 km ? Finale femmes

11 h : Départ de masse (style classique) 15 km ? Finale hommes

Dimanche 24 mars

9 h 30 : Poursuite (style libre) 10 km ? Finale femmes

10 h 30 : Poursuite (style libre) 15 km ? Finale hommes

Pour appuyer Alex, Québecor vous invite à :

Participer à la conversation en utilisant le mot-clic #GoAlex2019 ;

Partager vos mots d'encouragement sur sa page Facebook.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

À propos de TVA Sports

TVA Sports est devenue la chaîne incontournable pour les amateurs de sports avec une offre de nombreuses propriétés de prestige. TVA Sports est le diffuseur francophone exclusif de la Ligue nationale de hockey (LNH) au Canada jusqu'en 2026 et le diffuseur francophone exclusif de l'Impact de Montréal et diffuseur officiel de la MLS jusqu'en 2021. La chaîne a conclu des ententes avec la WWE pour RAW, la Ligue majeure de baseball (MLB), les Blue Jays de Toronto, le football universitaire du RSEQ et du U Sports incluant la Coupe Vanier, la Coupe Rogers, le tennis de la WTA, la LHJMQ, la LCH, GYM, Eye of the Tiger Management, l'Euro 2020, les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal et le Red Bull Crashed Ice.

SOURCE Québecor

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 13:00 et diffusé par :