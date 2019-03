La Mount Royal University se joint au programme des cadets de l'air de Sunwing





MONTRÉAL, 21 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing Airlines annonce aujourd'hui son nouveau partenariat avec la Mount Royal University, qui mettra à l'avant un programme des cadets de l'air. Le voyagiste prévoit d'ailleurs recruter certains des premiers diplômés cet été.



La Mount Royal University est la plus récente des universités à s'associer avec la compagnie aérienne, en plus d'être la première en Alberta à mettre en place un programme des cadets de l'air destinés aux diplômés de l'aviation. Sunwing a déjà établi des partenariats avec l'Université de Waterloo et le Collège Seneca en Ontario. Sunwing a d'ailleurs déjà embauché 24 diplômés depuis la création du programme en 2016.

Piyush Gandhi, Vice-président des opérations aériennes, a accueilli avec plaisir cette nouvelle : « La décision d'ajouter la Mount Royal University à notre programme de cadets est basée sur leur excellente réputation dans la formation d'aviation et le haut calibre de leurs diplômés. Nous avons vécu une expérience extrêmement positive avec les pilotes que nous avons embauchés dans le cadre de notre programme des cadets de l'air et nous avons la certitude que ce nouveau partenariat, le premier en Ontario, où se trouve d'ailleurs notre compagnie aérienne, sera très fructueux. »

Elizabeth Evans, Ph. D., Doyenne de la Faculté de commerce et de communication de la Mount Royal University, comprenant le programme d'aviation, est elle aussi ravie de la nouvelle : « Ce partenariat nous permet d'offrir aux nouveaux diplômés des occasions de carrière intéressantes afin qu'ils restent au Canada. Jusqu'à deux de nos diplômés pourraient être à quelques semaines seulement d'avoir une place convoitée dans le programme des cadets de l'air de Sunwing. Il s'agit d'un témoignage du haut niveau du programme d'aviation de la Mount Royal University. Sunwing a la certitude que ces diplômés possèdent les bonnes compétences, aptitudes et connaissances pour devenir pilotes. »

Le diplôme d'aviation de la Mount Royal University se démarque par les occasions qu'elle offre aux étudiants, avec les compétences académiques et la formation en vol dont ils auront besoin pour piloter un avion commercial. Le taux d'emploi chez les diplômés de la Mount Royal University est d'environ 98 %. Une fois qu'ils détiennent la certification leur permettant de piloter, les nouveaux diplômés pourront s'inscrire au programme continu de Sunwing d'entraînement en ligne, pour ensuite recevoir un encadrement les menant à atteindre leurs objectifs de carrière. La compagnie aérienne prévoit embaucher entre huit et dix nouveaux pilotes de son programme des cadets de l'air d'ici la fin de l'année.

Pour plus de détails sur les carrières qu'offre Sunwing Airlines, veuillez cliquer ici .

Cliquez ici pour avoir plus d'information sur le programme d'aviation de la Mount Royal University.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires dans le Sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, de l'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisirs par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix du consommateur. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux*, du thé, du café et des boissons non alcoolisées gratuits, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. De plus, pour seulement 50 $ par tronçon de vol, par personne, les clients peuvent se surclasser au programme Élite Plus. Ce dernier leur offrira des avantages additionnels, dont l'accès à prioritaire à l'enregistrement, à la sûreté aéroportuaire ** et à l'embarquement. Par ailleurs, ils bénéficieront d'une franchise de bagages augmentée (30 kg) pour leur première valise enregistrée. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

*Le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

** Applicable à certains aéroports canadiens seulement

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

À propos de la Mount Royal University

La Mount Royal University est une des meilleures universités pour les études du premier cycle. Elle offre des classes de petite taille et un service personnalisé à chaque étudiant dans le cadre d'une communauté universitaire reconnue pour son excellence académique, axée sur l'apprentissage et le partage de connaissances. Fondée en 1910, la Mount Royal University a toujours été dévouée au succès de ses étudiants. Aujourd'hui, 14 000 étudiants choisissent parmi les 12 baccalauréats et 33 majeures qu'offre l'université. Puis, plus de 100 000 des anciens étudiants contribuent actuellement à leurs communautés à travers le monde.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Peter Glenn, Directeur des relations avec les médias

Mount Royal Univeristy

Téléphone pour les médias : 403.463.6930

Courriel : mediarelations@mtroyal.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 13:00 et diffusé par :