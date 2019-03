European Business Awards : Ouverture des inscriptions à l'édition 2019 du plus important concours d'entreprises d'Europe





Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour bénéficier de davantage de reconnaissance, d'exposition à l'échelle mondiale et de nouvelles opportunités commerciales !

LONDRES, 21 mars 2019 /PRNewswire/ -- Les inscriptions aux European Business Awards 2019 sont désormais ouvertes et le concours appelle toutes les entreprises prospères à y participer afin de recevoir la reconnaissance et l'exposition mondiale qu'elles méritent.

Pour inscrire votre société, rendez-vous sur le site www.businessawardseurope.com

Les entreprises peuvent s'inscrire pour l'opportunité de gagner dans l'une de 18 catégories. En plus d'une reconnaissance à l'échelle mondiale, les autres avantages comprennent de nouvelles opportunités de réseautage et commerciales, une plus grande exposition des marques et l'inclusion au sein d'une communauté d'entreprises influente.

Adrian Tripp, PDG des European Business Awards, a déclaré : « Les European Business Awards récompensent les entreprises prospères qui font figure de forces motrices, innovatrices et changeuses de donne, qui regardent au-delà de leurs propres bureaux et bâtiments afin de faire la différence dans le monde. Si vous vous reconnaissez dans cette description, inscrivez-vous dès aujourd'hui. »

Et d'ajouter : « Les prix ont été conçus pour développer une communauté d'entreprises plus forte, plus prospère et plus éthique en Europe, car nous sommes convaincus que les entreprises jouent un rôle clé en s'attaquant à des problèmes mondiaux majeurs tels que le chômage, le changement climatique et la pauvreté généralisée. »

Les European Business Awards sont l'un des concours d'entreprises transfrontaliers et transsectoriels indépendants les plus importants et prestigieux au monde. Ils ont analysé plus de 111 000 entreprises de 34 pays rien que dans l'édition de l'année dernière.

Cette année, les prix sont également ravis d'annoncer la participation de la société financière privée primée Inflexion en tant que nouveau sponsor de son Prix de l'entrepreneur de l'année.

Andrew Priest, partenaire chez Inflexion, a commenté : « Nous sommes honorés de sponsoriser le Prix de l'entrepreneur de l'année, qui récompense la vision, le talent et la ténacité de la communauté dynamique des entrepreneurs européens. »

Pour lire d'autres commentaires sur les prix, rendez-vous à l'adresse www.businessawardseurope.com/testimonials

En plus d'être un concours transparent et robuste, les European Business Awards dirigent des études approfondies, des groupes d'anciens élèves, des conférences et des webinaires afin de donner aux leaders de différents secteurs l'opportunité d'apprendre, de partager et de résoudre des défis importants.

Adrian Tripp a commenté : « Nous comprenons la puissance du réseautage et rassemblons les personnes influentes de plusieurs secteurs sous un même toit. »

Cette année, le concours se fera en trois étapes. Après les inscriptions, les prix publieront leur liste « Ones to Watch » des entreprises les plus prospères, innovantes et éthiques de chaque pays européen. Après d'autres évaluations, 18 lauréats nationaux dans chaque pays seront annoncés en septembre (un lauréat national pour chaque catégorie), puis en décembre 2019, les 10 lauréats européens finaux seront annoncés lors d'un sommet commercial de haut profil de deux jours et d'un dîner de gala, réunissant plus de 700 des entreprises les plus prospères et influentes d'Europe.

Les catégories de prix pour 2019 sont les suivantes :

Prix Inflexion de l'entrepreneur européen de l'année Prix ELITE de la stratégie de croissance de l'année Prix de la nouvelle entreprise de l'année Prix Germany Trade & Invest de l'expansion internationale Prix de la responsabilité sociale et de la conscience environnementale Prix de l'environnement de travail et du développement du personnel Prix de l'innovation (chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros) Prix de l'innovation (chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros) Prix de l'innovation (chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros) Prix de l'engagement sur le marché et du service client (chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros) Prix de l'engagement sur le marché et du service client (chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros) Prix de l'engagement sur le marché et du service client (chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros) Prix de la technologie numérique (chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros) Prix de la technologie numérique (chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros) Prix de la technologie numérique (chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros) Prix de l'entreprise de l'année (chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros) Prix de l'entreprise de l'année (chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros) Prix de l'entreprise de l'année (chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros)

Pour vous inscrire aux European Business Awards de cette année ou pour tout complément d'information sur le concours, rendez-vous sur le site www.businessawardseurope.com

À propos des European Business Awards :

Les European Business Awards sont l'un des concours d'entreprises transfrontaliers et transsectoriels les plus importants et prestigieux au monde. Depuis 2007, ils récompensent les entreprises les plus prospères, éthiques et innovantes à travers l'Europe, des sociétés de toute taille qui constituent une force pour le bien social et qui font une différence dans le monde dans lequel nous vivons.

Notre objectif principal est de soutenir et développer une communauté d'entreprises plus forte, plus prospère et plus éthique, car nous sommes convaincus que les entreprises jouent un rôle clé en s'attaquant à des problèmes mondiaux majeurs tels que le chômage, le changement climatique et la pauvreté généralisée.

Les European Business Awards en sont maintenant à leur 12e édition. L'année dernière, ils ont attiré plus de 110 000 entreprises de 34 pays. Parmi les sponsors et les partenaires, on compte Inflexion, ELITE, Germany Trade & Invest et PR Newswire.

À propos d'Inflexion : Inflexion est une société financière privée primée active sur le marché intermédiaire, qui investit entre 10 et 250 millions d'euros pour une participation minoritaire ou majoritaire dans tous les secteurs.

Société fondée par des entrepreneurs il y a 20 ans, elle soutient les entreprises entrepreneuriales à forte croissance dotées d'équipes de direction ambitieuses et travaille en partenariat avec elles afin d'accélérer leur croissance. Elle aide les entreprises à atteindre la prochaine étape de leur croissance à travers l'expansion internationale, des fusions et acquisitions, une expertise numérique, des améliorations opérationnelles, la gestion des talents et l'accès au réseau d'Inflexion. Avec des experts présents en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Inde et aux États-Unis, les sociétés dans lesquelles nous investissons bénéficient d'un accès privilégié à ces marchés de croissance. www.inflexion.com

À propos d'ELITE : ELITE est un programme de services complets conçu afin de partager les meilleures pratiques et développer des opportunités de croissance pour les entreprises en rapide expansion en mettant l'accent sur la compréhension des marchés de capitaux. ELITE est un programme innovant basé sur une formation exclusive et un modèle de tutorat soutenu par l'accès à la communauté professionnelle et financière. Son objectif est de préparer les entreprises à la prochaine étape de croissance et d'investissement. Pour de plus amples informations sur le programme, les entreprises et la liste complète des partenaires, veuillez consulter : www.elite-growth.com

À propos de Germany Trade & Invest : Germany Trade & Invest est l'agence de développement économique de la République fédérale d'Allemagne. La société aide à créer et à garantir des opportunités d'emploi supplémentaires, renforçant ainsi l'Allemagne en tant que lieu d'implantation des entreprises. Avec plus de 50 bureaux en Allemagne et à l'étranger ainsi qu'un réseau de partenaires à travers le monde, Germany Trade & Invest soutient les entreprises allemandes installées sur les marchés étrangers, fait la promotion de l'Allemagne comme lieu d'implantation pour les entreprises et assiste les sociétés étrangères implantées en Allemagne.

À propos de PR Newswire PR Newswire est le plus grand fournisseur mondial d'outils de communications d'entreprise et de RP qui permettent aux clients de diffuser des actualités et du contenu riche. Nous distribuons à nos clients un contenu sur des canaux traditionnels, numériques et des médias sociaux en temps réel avec des rapports et un suivi totalement actionnables. Associant le réseau de distribution et d'optimisation de contenu multi-canal et multi-culturel le plus important au monde à des plateformes et des outils complets de flux de travail, PR Newswire permet aux entreprises du monde entier de saisir les opportunités là où elles sont présentes. PR Newswire est au service de dizaines de milliers de clients depuis ses bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur PR Newswire, veuillez consulter le site www.prnewswire.co.uk

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/838732/Winner_2018.jpg

