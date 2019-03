Le gouvernement fédéral double son aide financière pour appuyer les priorités municipales en matière d'infrastructure





VICTORIA, le 21 mars 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures créent des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et ouvrent la voie à une croissance économique durable qui profite à tous. Cela étant, ils touchent bien plus que les emplois et la croissance. Ils améliorent nos communautés et fournissent des routes, du transport en commun, des systèmes énergétiques, des usines pour le traitement de l'eau et des espaces récréatifs dont nous avons besoin, aujourd'hui et pour les prochaines années.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean Yves Duclos, s'est rendu à Victoria aujourd'hui pour discuter des 2,2 milliards de dollars injectés, dans le cadre du budget de 2019, dans le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. Cette mesure renforce l'engagement du gouvernement envers les municipalités pour l'année à venir et offre un appui nécessaire aux priorités locales.

Les municipalités et les communautés des Premières Nations pourront utiliser ces fonds afin de terminer leurs projets en cours, de créer des emplois rémunérateurs et d'améliorer leurs villes et communautés. Ces fonds pourront être dirigés là où nécessaires, y compris pour la réfection des routes, la construction d'infrastructures hydrauliques ou la création d'espaces récréatifs.

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada prend des mesures pour bâtir des communautés dont les Canadiens peuvent être fiers, tout en rendant la vie quotidienne plus abordable pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

Citation

« Nous investissons pour changer réellement la vie des Canadiens. Avec l'Allocation canadienne pour enfants, la baisse d'impôt pour la classe moyenne et les investissements dans nos routes, nos ponts et nos services de transport en commun, nous redoublons d'efforts afin d'améliorer la vie des Canadiens de la classe moyenne, à Victoria et partout dans le reste du pays. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne, est le plan du gouvernement pour créer des emplois bien rémunérés, faciliter l'accès à la propriété pour les Canadiens, aider les travailleurs à suivre la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un régime d'assurance-médicaments national.

De nombreuses municipalités canadiennes sont confrontées à de sérieux déficits en matière d'infrastructure. Dans le budget de 2019, le gouvernement propose de transférer 2,2 milliards de dollars en une fois par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités immédiates dans les municipalités et les communautés des Premières Nations.

Les projets entrepris dans le cadre de ce fonds peuvent avoir les objectifs suivants :

Productivité et croissance économique (par ex., autoroutes et routes locales, transport en commun, aéroports régionaux et locaux)



Propreté de l'environnement (par ex., eau potable, eaux usagées, systèmes énergétiques communautaires)



Villes et communautés fortes (par ex., sport et loisirs, culture et tourisme, accroissement de la capacité)

Lien connexe



Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 12:22 et diffusé par :