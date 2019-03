Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la fête de Norouz





Aujourd'hui, des milliers de personnes au Canada et partout dans le monde célèbrent Norouz, le Nouvel An du calendrier persan

OTTAWA, le 21 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, de nombreux Canadiens et Canadiennes célébreront le début de Norouz, qui marque le Nouvel An du calendrier persan et le premier jour du printemps.

Norouz est une fête traditionnelle des plus importantes pour les membres des communautés persane, kurde, afghane, zoroastrienne, bahaï, centre-asiatique et ismaélienne. Au cours de ce festival, parents et amis se rassemblent afin de célébrer au moyen de la danse et de la musique, et de partager un repas traditionnel. Norouz, qui signifie « nouvelle journée » en farsi, est le moment tout indiqué de réfléchir au renouveau et à l'espoir qu'amène le printemps.

Ce festival invite les Canadiens de tous les horizons à souligner le précieux apport de nos concitoyens d'origine persane, kurde, afghane, zoroastrienne, bahaï, centre-asiatique et ismaélienne à toutes les sphères de la société canadienne. C'est aussi une superbe occasion d'en apprendre davantage sur la force et la richesse de leurs cultures.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent Norouz une très joyeuse année. [

