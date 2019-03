La FAP Canada lance son programme des bourses de reportage 2019-2020





VANCOUVER, British Columbia, 21 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) est heureuse d'annoncer le lancement de son programme des bourses de reportage pour 2019-2020.



Le programme des bourses de reportage de la FAP Canada, en partie financé par Cathay Pacific Airways, permet à deux journalistes prometteurs et établis de faire un séjour en Asie pour faire de la recherche et préparer des reportages destinés au public canadien. Ce programme vise à permettre aux journalistes canadiens de mieux connaître cette région du monde en pleine effervescence, afin qu'ils puissent produire et diffuser des reportages éclairés sur l'Asie et sur nos relations avec ce continent.

Les deux récipiendaires d'une bourse de reportage de la FAP Canada pour 2019-2020 feront une escale de deux nuits à Hong Kong et voleront en classe économique « Premium » sur les ailes de Cathay Pacific. Les bourses, qui sont financées en partie par la compagnie aérienne primée de Hong Kong, Cathay Pacific Airways, peuvent atteindre 10 000 $ CA et visent à couvrir les frais de transport, les dépenses à destination et le vol transpacifique.

« Les journalistes canadiens confèrent une exactitude, une intégrité et un esprit d'entreprise à notre discours national et fournissent un service essentiel à la société, confie Michael Roberts, directeur de la communication pour la FAP Canada. Grâce à la généreuse contribution de Cathay Pacifics et aux fonds provenant du programme de subventions de notre fondation, nous souhaitons sensibiliser les journalistes canadiens aux enjeux et aux problèmes de l'Asie-Pacifique, pour qu'ils puissent ensuite faire connaître cette région importante et dynamique aux Canadiens. »

La date limite pour les inscriptions est le 26 avril 2019 .

Pour obtenir plus de détails sur le programme des bourses de reportage de la FAP Canada et savoir comment participer, visitez le http://www.asiapacific.ca/fr/grants/media-fellowships.

À propos de la Fondation Asie Pacifique du Canada

La Fondation Asie Pacifique du Canada a pour rôle de renforcer les liens entre le Canada et l'Asie, en se concentrant particulièrement sur l'expansion des relations économiques fondées sur le commerce, les investissements et l'innovation; sur la promotion de l'expertise du Canada en offrant des solutions aux défis que l'Asie doit relever concernant le changement climatique, les enjeux énergétiques, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles; sur le développement des compétences et des savoir-faire sur l'Asie chez les Canadiens, dont les jeunes; et sur l'amélioration de la compréhension générale des Canadiens sur l'Asie et son influence mondiale grandissante.

Apprenez-en davantage sur la FAP Canada au www.asiapacific.ca.

Michael Roberts

Communications Manager

E: michael.roberts@asiapacific.ca

P: 604-630-1527

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 11:30 et diffusé par :