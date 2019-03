Groupe Brivia et Groupe Tianqing commencent la construction du Quinzecent





Un tout nouveau projet de condominiums haut de gamme à l'angle de la rue Guy et du boulevard René-Lévesque

MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - M. Kheng Ly, président et directeur général du Groupe Brivia, une société montréalaise d'investissement et de développement immobilier en forte croissance, et son partenaire le Groupe Tianqing, ont procédé aujourd'hui à la pelletée de terre marquant le début des travaux de construction du QuinzeCent. Situé à l'intersection du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Guy, le QuinzeCent s'élèvera sur 36 étages et accueillera ses premiers résidents en 2022.

« Avec déjà plus de 50 % des unités du QuinzeCent vendues, le Groupe Brivia concrétise un 4e projet d'envergure au centre-ville de Montréal en moins de 5 ans et poursuit la valorisation d'un secteur longtemps abandonné au chapitre du développement immobilier, a déclaré Kheng Ly. Entre fleuve et montagne, l'emblématique tour en verre proposera un style de vie d'exception. »

Le QuinzeCent proposera 428 unités comprenant des condominiums de 1 à 3 chambres et des appartements-terrasses. Les résidents et visiteurs seront accueillis dans un grandiose hall vitré qui servira également d'espace pour socialiser et travailler favorisant ainsi un esprit de communauté cher aux promoteurs.

Les propriétaires auront accès à de nombreux autres espaces communs, dont une piscine intérieure, un bain vapeur, un sauna, un jardin commun avec foyer extérieur et un espace cinéma pour la projection de films, un espace lounge avec cuisine pour des événements privés ainsi qu'une salle d'entraînement haut de gamme. On y retrouvera également des espaces commerciaux aux étages inférieurs et une voie d'accès privée au stationnement.

« C'est avec enthousiasme que nous poursuivons notre collaboration avec le Groupe Brivia, a déclaré M. Han Qing, Président, Gansu Tianqing Group Real Estate Co., une filiale du Tianqing Investment Group. Le QuinzeCent est un projet unique situé à proximité de deux grandes universités qui possède plusieurs attraits qui sauront certes susciter l'intérêt, particulièrement des étudiants internationaux. »

Le concept architectural du QuinzeCent a été confié à la firme de réputation internationale Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes à qui l'on doit également le YUL Condominiums.

À propos de Tianqing Investment Group

Tianqing Investment Group est la filiale canadienne de Gansu Tianqing Group Real Estate Co. Ltd, la plus importante société immobilière de la province de Gansu en Chine. Fondée en 2000, la société a connu 18 ans d'expansion rapide et a maintenant des projets dans 11 villes chinoises, dont Beijing, Shanghai, Shenzhen, Suzhou et Zhuhai, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. Elle compte plus de 2 000 employés dans le monde entier et ses projets créent environ 10 000 emplois chaque année. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions en Chine, dont un classement au palmarès des 500 principales sociétés immobilières de Chine. Le QuinzeCent sera le troisième projet de Tianqing à Montréal, une ville d'une importance stratégique pour son expansion outremer.

À propos du Groupe Brivia

Fondé à Montréal en 2000, le Groupe Brivia est une société d'investissement et de développement immobilier en forte croissance qui compte à son actif un nombre grandissant de projets dans la région. Sa filiale Brivia Management est une firme intégrée de services professionnels en gestion du développement.

À propos de Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes

MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes est l'une des plus importantes firmes d'architecture et de design au Canada. Réalisant des projets dans les domaines institutionnel, corporatif, culturel et résidentiel, elle est une référence en conception, en réalisation et en gestion de projet. S'appuyant sur une équipe expérimentée de plus de 115 professionnels, elle est reconnue pour l'excellence de son approche et sa vivacité à concevoir des réponses architecturales créatives et innovantes.

