Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de Holi

Aujourd'hui, au Canada et ailleurs dans le monde, on célèbre Holi ou le Festival des couleurs

OTTAWA, le 21 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés hindoues du Canada et de partout dans le monde soulignent Holi.

Aussi connue comme le Festival des couleurs, Holi marque la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. C'est l'occasion de célébrer la paix et l'amitié ainsi que le triomphe du bien sur le mal et de la lumière sur les ténèbres. Familles et amis se réunissent pour chanter, danser, allumer des feux de joie et s'asperger d'eau et de poudres colorées.

Célébrée par de nombreux Canadiens de diverses origines aux quatre coins du pays, Holi nous offre la chance de remercier les Canadiens hindous de leur immense apport à notre société et d'en apprendre davantage sur la richesse de leur culture.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent Holi un merveilleux festival. Holi Hai!

