Convocation aux médias - Annonce des investissements routiers 2019-2021 pour la région du Bas-Saint-Laurent





CACOUNA, QC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, invite les représentants des médias au dévoilement des investissements routiers 2019-2021 de la région du Bas-Saint-Laurent.

Cette conférence de presse aura lieu :

DATE : Le 22 mars 2019



HEURE : 14 h



LIEU : Centre de services de Cacouna

801, route de l'Église

Cacouna

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 10:40 et diffusé par :