/R E P R I S E -- Le Temps des Sucres à Québec - La Cabane à sucre du parc du Bois-de-Coulonge ouvre ses portes ce samedi/

Une activité caritative et familiale incontournable depuis 16 ans

QUÉBEC, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le temps des sucres au parc du Bois-de-Coulonge est annoncé avec le retour de la Cabane à sucre du parc. Un rendez-vous urbain avec l'histoire et les traditions qui accueille chaque printemps plus de 10 000 visiteurs!

Dès le samedi 23 mars, et pour trois fins de semaine consécutives, la Commission de la capitale nationale du Québec, grâce à un partenariat avec la Fondation de l'école Saint-Michel, ouvrira à nouveau les portes de sa cabane à sucre. Chaque année, depuis 2004, une joyeuse équipe de bénévoles, principalement composée de parents et d'enseignants de l'école, fait revivre la petite érablière du parc et sa véritable cabane érigée au siècle dernier.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, Citadelle (coopérative de producteurs de sirop d'érable) et sa filiale Délices Érable et Cie, la Caisse Desjardins Sillery-Saint-Louis-de-France et Alimentation IGA Famille Rousseau, sont les partenaires incontournables au succès de la Cabane à sucre du parc!

À ces partenaires de premier plan s'ajoute la contribution indéfectible de plusieurs autres collaborateurs ou partenaires financiers tels que Le Soleil, L'Étendard, L.A.V., Quincaillerie Corriveau et plusieurs restaurants du quartier.

Cette expérience gustative urbaine est encore cette année parrainée par le Chef Jean Soulard. « La visite de la cabane et la découverte de toute une équipe de passionnés pour faire revivre cette tradition m'enchantent! ».

Les érables entaillés à la chaudière dans le parc et la musique traditionnelle seront les premiers indices de votre escale gourmande et réconfortante un de ces samedis ou dimanches printaniers. Vous serez guidés vers les tables de neige où la tire sera servie. Vous irez vous réchauffer dans la cabane où les sucriers sont intarissables d'explications sur la fabrication du sirop et de ses déclinaisons. Une équipe sera sans doute à l'oeuvre à préparer des cornets pur sucre auxquels on ne peut résister, à l'unité ou à la douzaine!

Soyez fidèles à ce rendez-vous unique au coeur de Québec ou découvrez-le! En plus d'offrir une activité de plein air agréable pour tous, la Cabane à sucre du parc est l'unique activité de collecte de fonds au profit de la Fondation de l'école Saint-Michel, qui accueille, en plus des enfants du quartier, une quarantaine d'enfants autistes des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches depuis 1989. Inaugurée en 2004, elle a accueilli à ce jour plus de 120 000 visiteurs et a permis de recueillir plus de 400 000 $. Les projets financés par la Fondation favorisent, encouragent et soutiennent la réussite éducative des élèves. Ils permettent notamment d'équiper le secteur de l'autisme de matériel spécialisé.

Le samedi 6 avril : une journée sous le signe des cultures du monde!

Nous invitons chaleureusement les Québécoises et les Québécois de toutes origines à venir partager en grand nombre cette activité typique. Une autre tradition de la Cabane à sucre du parc sous le thème « Dégustons ensemble ».

Le sentier d'interprétation

Afin de permettre aux visiteurs de découvrir notre patrimoine et la culture québécoise, un sentier d'interprétation est aménagé dans l'érablière présentant diverses thématiques reliées à l'acériculture.

Le centre d'interprétation du parc du Bois-de-Coulonge

Pendant les trois fins de semaine du temps des sucres, le centre d'interprétation du parc du Bois-de-Coulonge sera ouvert aux visiteurs de 10 h à 16 h. Situé au coeur du parc dans le bâtiment de l'ancienne chaufferie des serres, ce lieu de la Commission de la capitale nationale du Québec raconte la riche histoire de ce domaine historique ayant eu une vocation vice-royale pendant près de cent ans.

Shaputuan

Une maison longue a été érigée pour accueillir nos visiteurs. Elle est le lieu de transmission des traditions amérindiennes reliées à l'acériculture et à leur Histoire. Trois présentations de 30 minutes seront offertes au public chaque jour par une représentante de Tourisme Wendake, qui sera aussi présente jusqu'à 16 h pour répondre à vos questions.

Autres activités : Jeux gonflables, maquillage et promenade en carriole ($) complètent la programmation.

Le lieu : Parc du Bois-de-Coulonge, 1215, Grande Allée Ouest, Québec. Stationnement gratuit la fin de semaine

Les dates

Le samedi 23 mars et le dimanche 24 mars

Le samedi 30 mars et le dimanche 31 mars

Le samedi 6 avril et le dimanche 7 avril

Les heures : De 10 h à 16 h 30

Le menu : Tire d'érable, cornets de sucre d'érable, caramel à l'érable, fruits frais au sirop d'érable, boissons chaudes.

Le coût : Dégustation de tire d'érable : 7 $ *** Enfants de 12 ans et moins : 4 $

Le Temps des Sucres à Québec

16e édition

Ce logo représente un arbre dont les formes courbes rappellent les dessins d'enfants de même que le tournoiement et les mouvements répétitifs qui caractérisent les enfants autistes. Lorsqu'on suit la ligne qui forme l'arbre, elle nous mène à une flèche à l'intérieur de celui-ci. La flèche est le symbole du trait de lumière qui éclaire l'espace clos et donc de l'enfant autiste qui s'ouvre vers le monde extérieur.

Les traits du logo rappellent aussi les dessins que fait la tire sur la neige lorsqu'elle est déposée aléatoirement de même que l'écriture en lettres attachées enseignée à l'école primaire. La couleur représente les produits de l'érable.

Plus d'information sur nos partenaires :

La Commission de la capitale nationale du Québec et son lieu historique de prestige, le parc du Bois-de-Coulonge

Depuis sa création en 1995, la Commission de la capitale nationale du Québec s'emploie à l'aménagement et à la promotion de la capitale nationale du Québec. Elle est notamment responsable de la gestion et de la mise en valeur de nombreux parcs et espaces verts représentant une superficie de près de 180 hectares, dont le magnifique parc du Bois-de-Coulonge et ses bâtiments historiques. Pendant plus d'un siècle, résidence des gouverneurs généraux puis des lieutenants-gouverneurs, ce domaine fut le plus prestigieux du Québec. Son authentique cabane à sucre permet chaque année à des milliers de Québécois et de Québécoises de se sucrer le bec et à de nombreux enfants de découvrir le processus de production qui mène au sirop. Une cinquantaine d'érables du parc sont entaillés à la chaudière, l'eau récoltée est bouillie sur place et un maître sucrier explique le processus de transformation de l'eau en sirop, puis en tire. www.capitale.gouv.qc.ca

Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ)

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont pour mission d'assurer la promotion des intérêts des acériculteurs et acéricultrices du Québec et de développer le plein potentiel de production et de vente des produits d'érable du Québec, tout en respectant les règles de développement durable. Ils représentent 11 300 producteurs et productrices et 7 400 entreprises acéricoles dont la qualité du travail permet au Québec d'assurer en moyenne, et annuellement, 72 % de la production mondiale de sirop d'érable. Les PPAQ sont fiers de valoriser la marque Érable du Québec en plus de coordonner les efforts de mise en marché et de promotion des produits d'érable du Canada à l'international au nom de l'industrie canadienne de l'érable. Les PPAQ orientent et animent également le Réseau international de recherches et d'innovation sur l'érable.

https://erableduquebec.ca

Citadelle, Coopérative de producteurs de sirop d'érable : une organisation dédiée à la qualité et à l'excellence du produit

Depuis 1925, cette coopérative se consacre aux produits de l'érable sous le signe la qualité. À titre d'exemple, elle possède la plus grande capacité mondiale d'entreposage de sirop permettant de préserver, à l'année, la saveur de ce produit de plus en plus recherché. Ses efforts pour la qualité et l'excellence lui ont valu plusieurs prix et reconnaissances.

Citadelle est aussi un partenaire naturel de la Cabane à sucre du parc par son engagement social. Elle s'associe à différents événements régionaux, provinciaux et internationaux afin de mieux faire connaître cette tradition purement québécoise. Elle a le souci de s'impliquer auprès des jeunes, non seulement comme des consommateurs, mais aussi comme les producteurs de demain. Son site Internet propose une petite leçon d'histoire et bien plus encore! www.citadelle-camp.coop

Délices Érable et Cie: des produits de renommée internationale

Marque exclusive de la coopérative Citadelle, Délices Érable et Cie propose des produits haut de gamme dans quatre boutiques spécialisées au Québec et à Vancouver... « De quoi ravir même le plus exigeant des amateurs ou le chef le plus scrupuleux sur la qualité des ingrédients! ». C'est ce que nous pouvons lire dans les pages du site de Citadelle, consacrées aux « Délices », belle introduction pour présenter le président d'honneur de la Cabane à sucre du parc! www.mapledelights.com/sirop-erable

Le chef Jean Soulard : le grand maître et défenseur des produits du terroir

Après avoir fait un tour du monde des grandes tables, ce Vendéen d'origine s'est établi définitivement à Québec à la fin des années soixante-dix. De 1993 à 2013, ce « Maître cuisinier de France » a orchestré les cuisines du Château Frontenac. Avec la Cabane à sucre du parc, il accepte d'être l'ambassadeur d'un fin produit du terroir, qu'il n'hésite pas à mettre en valeur dans plusieurs de ses recettes. Pour des leçons de gastronomie, une visite du site Internet du chef Jean Soulard s'impose : www.jeansoulard.com.

La Caisse Desjardins Sillery-Saint-Louis-de-France

La Caisse Desjardins Sillery-Saint-Louis-de-France se distingue de l'ensemble des établissements financiers, grâce à la force de ses pratiques coopératives et de ses valeurs propres à Desjardins. Le défi de tous les jours de cette institution financière est de surpasser les attentes de ses quelque 20 000 membres propriétaires, en présentant une offre de services personnalisée et adaptée à leur réalité. Soulignons son engagement et sa complicité dans la communauté en étant présente dans de nombreux projets sur son territoire. Elle soutient la Fondation de l'école Saint-Michel depuis plusieurs années par des projets structurants pour l'école Saint-Michel. Par ailleurs, elle encourage l'implication volontaire de son personnel par de nombreuses activités bénévoles. La participation de près d'une quinzaine d'employés à la Cabane à sucre du parc depuis quelques années en est un bel exemple.

www.caissesillerysaintlouisdefrance.com/

Les supermarchés IGA Famille Rousseau

La Famille Rousseau oeuvre dans le domaine de l'alimentation depuis plus de 35 ans. L'entreprise familiale, qui emploie plus de 500 personnes, est associée à l'événement de la Cabane à sucre du parc du Bois-de-Coulonge depuis sa création en 2004. Elle compte cinq succursales sous la bannière IGA à Sillery, Stoneham, Saint-Nicolas, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval.

La Fondation de l'école Saint-Michel

La Fondation vise à assurer la réalisation d'activités scolaires et parascolaires pertinentes et complémentaires au Projet éducatif de l'école, porteuses de retombées significatives pour l'école et son milieu. En plus d'accueillir environ 325 enfants au secteur régulier, l'école Saint-Michel scolarise 45 élèves autistes de 4 à 12 ans provenant des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches.

Les profits provenant de la « Cabane à sucre du parc » organisée par la Fondation depuis maintenant seize ans, ont permis de bonifier les services directement offerts aux élèves par l'achat de matériel et d'équipements spécialisés, notamment pour le secteur de l'autisme qui dispose, à titre d'exemple, d'une salle Snoezelen favorisant la relaxation et la stimulation sensorielle. Site Web de l'école : www.csdecou.qc.ca/saintmichel/

