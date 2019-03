John "Zeke" Czekanski et Scott Roberts, des leaders des communications dans les sciences de la vie et les soins de santé, rejoignent Citrus Global Healthcare Communications Group en qualité de directeurs associés





Les chefs de file de l'industrie John "Zeke" Czekanski et Scott Roberts ont rejoint Citrus Global Healthcare Communications Group en qualité de directeurs associés. M. Czekanski supervisera Citrus Scientific tandis que M. Roberts apporte son accès étendu au marché mondial et sa précieuse expérience pour guider Citrus Access. Ils assureront ensemble la cogestion active de Citrus Strategy, fournissant des idées permettant aux clients d'innover en toute confiance, d'élargir les opportunités et de favoriser l'obtention de résultats significatifs dans le domaine de la santé humaine à l'avenir.

« Je suis ravi de faire partie de Citrus Group et de travailler en partenariat avec nos clients, le milieu médical, les payeurs, les agences gouvernementales et les acteurs mondiaux du secteur de la santé. Nous sommes impatients de fournir d'importants avis scientifiques et solutions d'accès au marché », a déclaré M. Czekanski.

M. Roberts a ajouté : « Il existe dans notre industrie un besoin crucial ? en particulier avec les petites et moyennes entreprises très innovantes du secteur des sciences de la vie ? pour une agence transformationnelle employant des données et des analyses, ainsi qu'une approche holistique dans le continuum des communications. Il est essentiel de permettre des changements significatifs et de fournir des résultats positifs pour les patients, les payeurs et les cliniciens et nous imaginons une voie à suivre pour aider nos clients à atteindre ces objectifs. »

MM. Czekanski et Roberts apportent tous deux une vaste expérience en tant que leaders hautement collaboratifs et à impact élevé dans le domaine des communications dans les sciences de le vie et les soins de santé, ils sont bien préparés et enthousiasmés de diriger une agence transformationnelle comme Citrus.

À propos de Citrus Global Healthcare Group

Basé à Philadelphie, Cleveland et West Palm Beach, notre groupe possède une structure développant des activités dédiées dans les domaines de la stratégie, des communications scientifiques, des publications, des affaires médicales et de l'accès au marché, en plus des domaines thérapeutiques d'excellence dans les maladies chroniques, l'oncologie et les médicaments spécialisés.

Nous créons et déployons des équipes internationales exploitant leurs compétences spécialisées et leurs connaissances spécifiques du marché, et nos équipes sont bien formées pour raconter des histoires scientifiques, cliniques et d'intérêt à des publics spécifiques.

Pour en savoir plus, consultez www.citrushealthgroup.com. Your Science. Everyone's Value.

