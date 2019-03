Trina Solar lance quatre nouvelles séries de modules photovoltaïques, inaugurant ainsi une nouvelle ère de modules à haut rendement produits en série





CHANGZHOU, Chine, 21 mars 2019 /CNW/ - Trina Solar, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions complètes du domaine de l'énergie solaire, a annoncé le lancement de quatre nouvelles séries de modules visant à répondre aux différents besoins des applications photovoltaïques dans différents scénarios. Grâce à l'utilisation de technologies intégrées novatrices, la puissance maximale des nouvelles séries de modules produits en série est passée à 415 watts (415 W), ce qui témoigne de la réussite de la commercialisation des modules à haut rendement.

Les quatre nouvelles séries de modules comprennent Honey, TALLMAX, des modules à haute efficacité, DUOMAX, des modules bi-verre, DUOMAX Twin, des modules bifaces, et Honey black M, des modules axés sur l'esthétique. Les modules des séries à haute efficacité peuvent fonctionner dans divers contextes d'utilisation tels que les projets d'installations terrestres de service public et les projets photovoltaïques décentralisés. L'augmentation de la puissance des modules de 370 W à 415 W permet de réduire les coûts associés à l'équilibrage du système par une marge de 4,5 % à 8,5 % ainsi que de réduire le coût actualisé de l'énergie de 2,5 % à 4,6 %.

La série de modules bi-verre offre une grande fiabilité dans des conditions extrêmes, une garantie prolongée de cinq ans sur la puissance linéaire, et une plus grande production d'énergie grâce à la réduction de la dégradation de la puissance. La série de modules bifaces utilise la face arrière des modules pour produire 5 % à 30 % d'énergie supplémentaire, cette caractéristique se traduit par une production d'énergie élevée dans les champs enneigés et les endroits où le sable est abondant, ou tout autre environnement très réfléchissant. La série de modules axés sur l'esthétique est spécialement conçue pour le marché résidentiel haut de gamme en raison de leur élégant aspect noir.

Yin Rongfang, vice-président exécutif de Trina Solar, a déclaré : « les nouvelles séries de modules dépassent les limites des modules à haut rendement dans la production en série telle que l'industrie l'imagine et conviennent à différents contextes d'utilisation. Les séries de modules sont restées fidèles à l'héritage de la marque qui est de créer des modules solaires à haut rendement, très fiables et produisant une grande quantité d'énergie, offrant ainsi à nos clients des produits à plus forte valeur ajoutée. Entre-temps, le lancement de nouvelles séries a également été soutenu par la forte capacité d'approvisionnement de Trina Solar pour répondre aux besoins croissants ».

Les nouveaux modules intègrent de façon unique différentes technologies telles que le Multi-Busbar (MBB), les modules bi-verre, les modules bifaces et les demi-cellules photovoltaïques. La majorité des entreprises qui cherchent à renforcer leur présence dans le segment des MBB sont souvent freinées par un manque de compétences et d'équipements ainsi que par l'absence de brevets pour leurs technologies. Trina Solar, quant à elle, a mis au point des procédés MBB de pointe qui sont appliqués dans la production en série de modules depuis août 2017. L'entreprise a obtenu jusqu'à présent 24 brevets pour des technologies liées au MBB. L'entreprise dispose également de la première génération d'équipement de soudage innovant pour les séries de cellules MBB et de nouvelles bandes de soudure rondes. Forte de son expérience relative à la technologie de modules bi-verre, Trina Solar, l'une des premières entreprises au monde à faciliter la production de modules bi-verre, possède 28 technologies brevetées dans ce domaine. C'est également la première entreprise chinoise à recevoir la certification TÜV pour sa technologie bi-verre et à commencer la production en série de ce type de produits. Trina Solar a livré près de 3 GW de modules bi-verre dans le monde entier, devançant ainsi ses concurrents nationaux.

Le déploiement des quatre nouvelles séries de modules à haut rendement aidera Trina Solar à consolider son leadership et à entrer dans une nouvelle ère de modules à haut rendement produits en série.

À propos de Trina Solar

Trina Solar est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions complètes relatives à l'énergie solaire. Fondée en 1997, Trina Solar a étendu ses activités dans plus de 100 pays et régions. Trina Solar conçoit des modules photovoltaïques, des systèmes de stockage d'énergie, des systèmes intelligents ainsi que des systèmes d'exploitation et d'entretien, et fournit à ses clients des solutions exclusives d'intégration de systèmes pour le développement, le financement, la conception et la construction de projets. À la fin de 2017, Trina Solar avait expédié plus de 30 GW de modules photovoltaïques dans le monde entier et relié 2 GW de projets solaires au réseau mondial. En 2018, la société a lancé Trina IoT, une marque axée sur les produits énergétiques de l'Internet des objets, et s'est engagée à devenir un chef de file mondial dans ce domaine. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.trinasolar.com.

