L'Empire State Building et EarthCam proposent des points de vue en direct sur et à partir du plus célèbre immeuble du monde, sur le site Web officiel de l'immeuble





NEW YORK, 21 mars 2019 /PRNewswire/ -- L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui qu'il utiliserait deux caméras vidéo EarthCam, pour offrir aux amateurs du monde entier un accès 24h/24 et 7j/7 aux images de l'ESB ainsi qu'aux points de vue depuis l'ESB via un lien de diffusion en direct sur www.empirestatebuilding.com.

Une première caméra est installée sur le toit de l'immeuble One Grand Central Place, un bien appartenant au portefeuille d'Empire State Realty Trust, société qui possède et gère l'Empire State Building. Les images EarthCam permettent aux amateurs du monde entier d'observer en temps réel les illuminations très appréciées de la tour ESB, les couchers de soleil sur la ville de New York, ainsi que l'effet de scintillement typique de l'immeuble, qui a lieu chaque jour toutes les heures pendant cinq minutes entre le coucher du soleil et 2h00 heure de l'Est.

La deuxième caméra est installée dans le coin sud du 103e étage de l'ESB, et captera des points de vue stupéfiants sur la ville de New York et au-delà. Les utilisateurs auront la possibilité d'observer des conditions météorologiques extrêmes, et pourront même admirer le lever du soleil depuis le coeur de la ville de New York.

Ces deux points de vue distincts permettent aux visiteurs d'observer le plus célèbre immeuble du monde 24h/24, 7j/7, 365 jours pas an, et d'admirer un aperçu des points de vue panoramiques à 360 degrés des observatoires de l'ESB.

Les amateurs sont invités à profiter de la fonction capture d'écran fournie par EarthCam, ainsi qu'à partager les images sur les réseaux sociaux, en taguant l'Empire State Building dans leurs publications.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres (de la base jusqu'au sommet de l'antenne) au-dessus du quartier de Midtown à Manhattan, l'Empire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre immeuble du monde ». Grâce à de nouveaux investissements dans les domaines de l'efficience énergétique, de l'infrastructure, des équipements et des espaces publics, l'Empire State Building attire des locataires de choix issus d'un large éventail de secteurs du monde entier. L'Empire State Building a été désigné comme la destination touristique la plus appréciée au monde dans le cadre d'une étude menée par Uber, ainsi que bâtiment préféré de l'Amérique dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour en savoir plus sur l'Empire State Building, rendez-vous sur www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), fonds de placement immobilier (FPI) leader, détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles commerciaux et de bureaux à Manhattan et dans la région métropolitaine du Grand New York, parmi lesquels l'Empire State Building, le « plus célèbre immeuble du monde ». Le siège social de la Société est basé à New York, dans l'État de New York. Son portefeuille de commerce de détail et de bureaux couvrait 938 000 mètres carrés locatifs au 31 décembre 2018, et se composait de 873 000 mètres carrés locatifs dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans le Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, ainsi que d'environ 65 000 mètres carrés locatifs dans le portefeuille de détail.

