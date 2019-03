Les radiodiffuseurs qualifient d'« injustes » les mesures touchant les médias de nouvelles dans le Budget de 2019





OTTAWA, le 21 mars 2019 /CNW/ - L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) est déçue que le gouvernement fédéral ait exclu les médias radiodiffusés des crédits d'impôt de soutien au journalisme annoncé dans le Budget de 2019.

« Les Canadiens veulent être informés et disposer d'une diversité de sources de nouvelles de qualité et de confiance », a déclaré Lenore Gibson, présidente du conseil d'administration de l'ACR. « L'exclusion des radiodiffuseurs par le gouvernement fédéral -- la source préférée de nouvelles des Canadiens -- est une politique arbitraire et injuste. »

Selon le Digital News Report 2018 de l'Institut Reuters, plus de 75 pour cent des Canadiens consultent les nouvelles à partir de la télévision et de la radio, alors que pour 31 pour cent d'entre eux, ce sont les journaux qui sont leur principale source d'information. De plus, sur les cinq principales sources d'actualités de confiance au Canada, trois sont des radiodiffuseurs privés.

De nouveaux crédits d'impôt pour les nouvelles et le journalisme avaient été annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne 2018. Le Budget de 2019 établit des critères d'admissibilité. Les crédits d'impôt proposés ne seraient offerts qu'aux journaux, soit les organisations journalistiques canadiennes admissibles (OJCA), qui doivent principalement consacrer leur temps à la production de contenu d'information original écrit. De plus, le crédit d'impôt remboursable de 25 pour cent pour la main?d'oeuvre n'est pas offert aux OJCA qui « exploite[nt] une entreprise de radiodiffusion. »

« Si le gouvernement est vraiment déterminé à reconnaître le rôle vital que jouent les médias dans la prise de décisions éclairées par les citoyens, il doit trouver une façon d'inclure les médias radio ou télévision qui diffusent des nouvelles locales dans ce régime de crédit d'impôt. », a déclaré Mme Gibson.

Un sondage de Nanos a révélé que les Canadiens accordaient beaucoup de valeur aux nouvelles locales et sont préoccupés par le déclin du secteur du journalisme au Canada :

Plus des deux tiers (70 %) des Canadiens pensent que leur député devrait travailler au maintien d'un secteur local de la radiodiffusion fort.

La majorité des Canadiens (74 % pour et 15 % quelque peu d'accord) sondés mentionnent que les nouvelles radiodiffusées locales sont précieuses.

La réaction des Canadiens serait très négative si les nouvelles radiodiffusées locales ne devaient plus être diffusées (72 %).

Une majorité des répondants (62 % pour et 17 % quelque peu d'accord) croient que leurs nouvelles radiodiffusées locales contribuent à renforcer la cohésion de leur communauté.

L'ACR est le porte-parole national des radiodiffuseurs privés du Canada. Elle représente la grande majorité des services de programmation privés canadiens, y compris les stations de radio et de télévision, les réseaux et les services de télévision spécialisée, payante et à la carte.

