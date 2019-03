Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion de Holi





OTTAWA, le 21 mars 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Holi :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés hindoues au Canada et à travers le monde pour célébrer Holi, appelée également le Festival des couleurs.

« Holi marque le début du printemps et nous donne la chance de démontrer notre reconnaissance pour les récoltes abondantes. Amis et proches se réuniront pour célébrer avec des chansons, de la danse et des mets de saison. Ils allumeront des feux de joie et s'aspergeront les uns les autres de poudres et de peintures de couleurs vives.

« Cette fête célèbre le triomphe du bien sur le mal. C'est l'occasion de renforcer nos liens d'amitié et de prier pour le bonheur et la santé de nos proches. Holi nous rappelle également que le pardon a le pouvoir de faire de notre monde, un monde meilleur.

« Holi est l'une des fêtes les plus populaires en Asie du Sud, et les hindous comme les non-hindous la célèbrent partout dans le monde. Au Canada, nous soulignons les contributions importantes que les Canadiens de confession hindoue ont apportées, et continuent d'apporter, à notre pays.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons une fête remplie de joie et de couleurs à tous ceux qui célèbrent Holi.

« Holi Hai! »

