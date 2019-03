Avis aux médias - Le Syndicat dépose une contre-proposition





BÉCANCOUR, QC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - À 10 h ce matin, une délégation de la section locale 9700 représentant les lockoutés d'ABI rencontre la direction de l'usine pour lui faire part d'une contre-proposition, dans l'espoir d'arriver à une entente négociée qui mettra fin au lockout.

Le président de la section locale 9700, Clément Masse, ainsi que l'adjoint au directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux, et le coordonnateur des Métallos pour la région, Réal Valiquette, rencontreront les médias vers 11 h 15 à l'édifice de la FTQ pour faire part des grandes lignes de cette proposition.

Conférence de presse

Jeudi 21 mars, à 11 h 15

Édifice de la FTQ

7080, rue Marion

Trois-Rivières (Québec) G9A 6G4

Les 1030 syndiqués de l'Aluminerie de Bécancour ont été mis en lockout le 11 janvier 2018 par Alcoa et Rio Tinto.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

