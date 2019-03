Toutes et tous concernés par la lutte contre la haine et la discrimination raciale





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse tient à rappeler que la discrimination n'a sa place nulle part dans notre société : ni dans nos arénas, ni dans nos écoles, ni dans nos médias sociaux, ni sur nos lieux de travail, ni dans nos espaces publics.

« Les récents actes de terreur et de haine perpétrés en Nouvelle-Zélande viennent nous rappeler qu'on se doit de rester vigilants en tant que société. Nous sommes tous et toutes concernés par la lutte contre la haine et l'intolérance », a affirmé Philippe-André Tessier, président de la Commission. « Les propos racistes et discriminatoires ont une portée décuplée. Ils marquent l'inconscient, le vocabulaire et petit à petit alimentent les préjugés. Plusieurs études démontrent que les préjugés entretiennent la discrimination et peuvent entrainer ultimement des actes de haine. La légitimation et banalisation de ces discours et actes haineux représentent un réel danger pour notre société. C'est un véritable cercle vicieux que nous pouvons briser ».

Le thème de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale choisi par l'Organisation des Nations Unies cette année est : « Atténuer et contrer la montée du populisme nationaliste et les idéologies suprémacistes extrémistes ». Le choix du thème vient confirmer l'importance d'agir collectivement pour enrayer la montée du discours populiste et raciste qui alimente les préjugés, et dans certains cas mène à des actes de haine.

Rappelons que la Commission est en train de finaliser une étude sur les actes haineux à caractère xénophobe au Québec. Cette étude est attendue au printemps 2019. Elle viendra cerner l'ampleur du problème à partir de données recueillies sur le terrain et permettra ainsi à un nombre d'acteurs de mieux répondre à cet enjeu primordial.

La journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale marque le début de la semaine d'action contre le racisme au Québec, à laquelle participe la Commission.

