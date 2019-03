Joignez-vous à nous pour célébrer les 50 ans des Expos de Montréal





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion des matchs des 25 et 26 mars prochain au Stade Olympique et des multiples événements qui souligneront les 50 ans des Expos de Montréal au cours des prochains mois, Charles et Stephen Bronfman souhaitent remercier tous les partisans, les joueurs, les entraîneurs, les journalistes sportifs et les partenaires d'affaires, de leur appui et de leur fidélité au baseball et à Nos Amours, les Expos de Montréal.

Les célébrations du baseball à Montréal et au Québec, et du 50e anniversaire des Expos seront soulignées lors de plusieurs événements au cours des prochains jours. Afin de marquer le 50e anniversaire de Baseball Québec, plusieurs activités dédiées aux jeunes joueurs et aux entraîneurs se dérouleront au Stade olympique les 22 et 23 mars, avec la collaboration de l'Académie de baseball du Canada.

Le Gala célébrités Expos Fest - Édition 50e anniversaire, aura lieu le 24 mars, avec la participation d'une dizaine d'anciens Expos, dont plusieurs membres de l'équipe originale. Les anciens Expos seront aussi invités, le lendemain, à l'hôtel de ville de Montréal, pour la signature du livre d'or.

Lors des deux matchs présentés au Stade olympique, les 25 et 26 mars, les amateurs de baseball et les partisans des Expos auront l'occasion d'admirer de nombreux articles reliés à l'histoire des Expos, incluant des bâtons, des chandails, des balles et d'autres souvenirs mémorables de plusieurs joueurs favoris pour revivre ainsi de grands moments de l'histoire des Expos. Plusieurs anciens Expos participeront à des séances de signature d'autographes avant chacun des deux matchs, soit Ross Grimsley, Tim Burke, Dennis Martinez et Claude Raymond le 25, et Mike Fitzgerald, Steve Renko, Coco Laboy, Javy Vasquez et Denis Boucher le 26. Rusty Staub et plusieurs anciens Expos feront aussi l'objet de cérémonies d'hommage particulières lors des matchs. Joignez-vous à nous pour ces deux matchs au stade et participez aux célébrations.

« Les Expos ont commencé leur première saison au printemps de 1969 au Parc Jarry. Toutes les célébrations, qui se dérouleront au cours des prochains jours et mois, nous permettront de revivre de grands moments de l'histoire des Expos et de démontrer de nouveau notre passion et notre attachement collectif pour ce grand sport et cette équipe unique. Mon père et moi sommes profondément touchés par tous ces gestes de reconnaissance et nous tenons à remercier sincèrement tous les partisans des Expos, les amateurs de baseball, la population de Montréal et du Québec, les divers gouvernements, ainsi que tous les organisateurs de ces activités de leur appui et encouragements, et de tous leurs efforts visant à ramener le baseball à Montréal », a déclaré Stephen Bronfman.

SOURCE Stephen Bronfman

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 10:00 et diffusé par :