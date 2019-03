Dardia Joseph remporte le Grand Prix Antidote de l'éloquence





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - C'est à l'occasion de la grande finale du concours d'éloquence Délie ta langue! tenue hier soir au Cabaret du Lion d'Or, que le Grand Prix Antidote de l'éloquence a été décerné à madame Dardia Joseph. Cette distinction, parrainée par Druide informatique, est assortie d'une bourse de 5000 $ et souligne la qualité exceptionnelle de la performance oratoire de cette jeune universitaire.

Organisé par le Bureau de la valorisation de la langue française et de la Francophonie de l'Université de Montréal pour les étudiants et étudiantes du 1er cycle, le concours Délie ta langue! vise a? promouvoir l'usage de la langue française de façon positive, originale et dynamique. L'initiative permet également de développer des compétences oratoires et de maitriser la prise de parole en public.

Les finalistes devaient présenter une expression de la langue française. Étudiante en deuxième année de droit, Mme Joseph a choisi l'expression entre chien et loup. Sa définition de l'éloquence? Trouver l'équilibre entre le fond et la forme, entre l'émotion et l'argumentation.

À l'issue de cette compétition enlevante, trois autres prix ont été décernés parmi les finalistes. Chaque récipiendaire a reçu un exemplaire d'Antidote 10, le célèbre logiciel d'aide à la rédaction conçu par Druide informatique.

M. Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec, présidait le jury responsable d'écouter et d'évaluer les finalistes. Il était accompagné de la productrice et animatrice, Mme Marie-France Bazzo, de la députée du NPD, Mme Anne Minh-Thu Quach, de M. Djavan Habel-Thurton, journaliste, ainsi que du président du conseil et chef de la direction de Druide informatique, M. André d'Orsonnens. Les jurés ont pu compter sur l'expertise de M. Guy Bertrand, premier conseiller linguistique à Radio-Canada, pour les aiguiller dans leur évaluation de la qualité langagière des prestations.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

www.druide.com

SOURCE Druide informatique inc.

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 09:54 et diffusé par :