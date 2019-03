Sondage : Plus de 9 entreprises sur 10 au Canada offrent un soutien financier à leurs employés pour des certifications





Selon les chefs des finances canadiens, le rendement accru est le principal avantage pour les entreprises

TORONTO, le 21 mars 2019 /CNW/ - Selon des recherches, de nos jours, les travailleurs peuvent perfectionner leurs compétences professionnelles sans en éprouver le stress financier, car la plupart des employeurs au Canada proposent de couvrir ou de compenser les frais de formation. Un nouveau sondage de Robert Half Finance et Comptabilité, un cabinet mondial de recrutement, indique que la plupart des chefs de finances au Canada (92 %) affirment que leur entreprise assume les frais, en totalité ou en partie, d'obtention de certifications professionnelles des employés. De plus, 93 % des entreprises offrent un soutien complet ou partiel pour le maintien des reconnaissances professionnelles.

Les cadres supérieurs ont mentionné des avantages sur les résultats présentés par cette mesure incitative. L'augmentation du rendement (40 %) et l'amélioration des efforts de fidélisation (30 %) se situent au sommet de la liste. Les chefs de finances ont également expliqué que le soutien financier offert aux employés pour leur perfectionnement professionnel génère des revenus supplémentaires, contribue à la planification de la relève et améliore la communication d'information entre collègues.

« De nombreux employeurs offrent un soutien à la formation continue, car ils ont conscience de l'importance des employés qui ont des compétences et des connaissances du secteur à jour pour la réussite de leur entreprise », a souligné Greg Scileppi, président des activités internationales de dotation en personnel chez Robert Half. « Les entreprises doivent faire des efforts pour promouvoir les occasions d'apprentissage auprès de leurs équipes et dans le cadre du processus d'embauche. Pour les professionnels de haut calibre, le perfectionnement des compétences est essentiel à l'avancement professionnel. Ces personnes sont attirées par des organisations qui font de la croissance des employés une priorité et qui investissent dans la formation continue. »

« Un intérêt manifeste à l'égard du perfectionnement professionnel peut aider les travailleurs à se démarquer et à montrer qu'ils peuvent s'adapter et qu'ils sont ouverts à de nouveaux défis et à de nouvelles responsabilités », a ajouté M. Scileppi. « Lorsque vous demandez à votre supérieur de soutenir votre apprentissage, soyez prêt à expliquer l'effet positif d'une expertise supplémentaire sur votre poste, sur votre carrière et sur votre organisation dans son ensemble. »

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half Finance et Comptabilité et mené par une firme de sondage indépendante auprès de chefs des finances. Il est fondé sur les réponses de plus de 300 chefs des finances dans des entreprises canadiennes comptant 20 employés ou plus.

Robert Half Finance et Comptabilité

Fondée en 1948, Robert Half Finance et Comptabilité, une division de Robert Half, est la plus grande firme de recrutement spécialisée en finance au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux dans le monde. Pour en savoir plus, visitez roberthalf.ca/finance. Pour obtenir des conseils de carrière en finance et en comptabilité et des conseils de gestion, visitez notre blogue.

SOURCE Robert Half Finance et Comptabilité

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 09:51 et diffusé par :