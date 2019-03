La Fondation canadienne des relations raciales célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale





TORONTO, le 21 mars 2019 /CNW/ - Le 21 mars 1960, des manifestants se sont réunis dans le canton de Sharpeville en Afrique du Sud pour manifester pacifiquement contre les lois de l'apartheid. Alors qu'ils se rassemblaient devant le poste de police, les policiers ont ouvert le feu sur la foule blessant 249 personnes et tuant 69 manifestants. Six ans plus tard, l'Assemblée générale des Nations Unies déclarait le 21 mars journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale afin d'insister sur la nécessité de s'opposer à toutes les formes de racisme et de discrimination.

« Même dans un pays aussi réputé que le Canada, la complaisance est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre », a déclaré Teresa Woo-Paw, présidente du conseil d'administration de la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR). « Les données de Statistique Canada montrent qu'au pays, les crimes motivés par la haine sont en recrudescence et que les discours intolérants augmentent, tant sur la place publique que dans l'environnement en ligne. Ces données nous rappellent qu'entre concitoyens, il faut nous rapprocher plutôt que d'ériger entre nous des murs d'incompréhension qui nous éloignent. Nous vivons dans un monde étroitement interconnecté. La récente fusillade dans deux mosquées de Nouvelle-Zélande, motivée par la haine raciale et apparemment inspirée par l'attaque meurtrière d'Alexandre Bissonnette au Centre culturel islamique de Québec en janvier 2017, est une nouvelle preuve que la haine et la violence se propagent rapidement. »

« Une nation ne peut s'épanouir que si ses citoyens partagent les mêmes convictions et les mêmes valeurs », a déclaré Lilian Ma, directrice générale de la FCRR. « Notre histoire commune doit continuer de refléter notre ouverture envers les populations en danger, notre respect des droits et de la dignité des personnes et nos efforts honnêtes de réconciliation historique avec les peuples autochtones de ce pays et ceux qui sont venus s'y installer. »

Afin de mieux faire comprendre les problèmes liés au racisme et aux relations interraciales au Canada, la FCRR profitera de cette journée du 21 mars pour faire ses premiers pas en matière d'apprentissage en ligne. La FCRR offrira des modules interactifs en ligne sur les thèmes des crimes motivés par la haine au Canada, de la compréhension interreligieuse et des recherches neuroscientifiques portant sur les causes du racisme. Ces cours seront accessibles à tous pour informations et commentaires. Ce projet a été rendu possible en partie grâce à la participation du gouvernement du Canada. Pour obtenir plus d'informations et vous inscrire, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : https://www.crrf-fcrr.ca/fr/canada-beyond-150. Nous sommes également heureux de nous associer à l'UNESCO et à d'autres partenaires pour lancer sur les médias sociaux une campagne de sensibilisation au racisme et à la discrimination et sur le rôle que nous pouvons tous jouer pour les éliminer.

D'autre part, nous sommes fiers d'annoncer que l'événement Causeries canadiennes 2019 accueillera Tareq Hadhad, entrepreneur, défenseur du maintien de la paix et fondateur de Peace by Chocolate. Tareq est arrivé au Canada en tant que réfugié syrien et le 21 mars, il nous livrera son témoignage au Quai 21, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Cette conférence sera parrainée par les Causeries canadiennes de la FCRR, dans le cadre du 21e congrès national de Metropolis Canada organisé par l'Association d'études canadiennes, et diffusée à travers le pays via Facebook Live. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse : https://www.facebook.com/FCRRCRRF/

Au sujet de la Fondation canadienne des relations raciales

La Fondation canadienne des relations raciales a pour mission de faciliter, dans l'ensemble du pays, le développement, le partage et la mise en oeuvre de toute connaissance ou compétence utile en vue de contribuer à l'élimination du racisme et de toute forme de discrimination raciale au Canada. Le travail de la FCRR repose sur le désir de bâtir et d'entretenir une société inclusive fondée sur l'équité, l'harmonie sociale, le respect mutuel et la dignité humaine. Le principe qui sous-tend sa lutte contre le racisme et la discrimination raciale accentue les relations raciales positives et la promotion des valeurs canadiennes communes que sont les droits de la personne et les principes démocratiques.



SOURCE Fondation canadienne des relations raciales

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 09:30 et diffusé par :