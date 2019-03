Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles - S'inscrire au Colloque santé et sécurité du travail de l'Estrie, c'est intelligent!





SHERBROOKE, QC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Vous voulez maximiser la performance de votre organisation en matière de santé et de sécurité du travail afin d'éviter des accidents? Vous souhaitez être sensibilisé aux nouveaux risques dans un monde en constante mutation? Toutes les raisons sont bonnes pour participer au quatorzième Colloque santé et sécurité du travail, qui aura lieu le 8 mai prochain, de 8 h 30 à 16 h, au Centre de foires de Sherbrooke.

Cet événement représente une occasion idéale pour vous outiller afin de mieux agir en prévention, et ce, dans un contexte stimulant et positif qui favorise les échanges. Plus que jamais, la santé et la sécurité du travail font partie de notre quotidien et requièrent toute notre attention.

Plusieurs raisons de participer au Colloque

L'événement est l'occasion toute désignée pour :

rencontrer une diversité de professionnels et professionnelles ainsi que de spécialistes de la santé et la sécurité du travail au salon des exposants;

connaître les nouveautés en santé et sécurité du travail;

vous perfectionner;

partager vos connaissances et apprendre de l'expérience des autres;

vous inspirer des bons coups des entreprises régionales.

Programme de la journée

Ce colloque se veut riche en contenus et en activités pour le participant qui aura la chance d'assister à cette journée de formation unique en Estrie. Au total, quinze conférences et ateliers au choix seront offerts sur des thèmes aussi diversifiés que les manoeuvres et les alarmes de recul, les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, la motivation pour de meilleures habitudes en santé, des outils de surveillance pour se préparer aux prochaines canicules, etc.

S'ajoutent aussi :

la conférence d'ouverture, mettant en vedette Marie-France Marin , de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Pourquoi et comment devient-on si stressé? Le stress, ou comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau viendra démystifier le stress et résumer les découvertes concernant ses mécanismes et ses effets sur la santé physique et mentale;

la remise des Grands Prix santé et sécurité du travail. La CNESST couronnera deux entreprises et un organisme public pour leurs initiatives qui contribuent à prévenir les accidents, voire à sauver des vies;

une trentaine d'exposants qui seront sur place pour faire découvrir aux participants et participantes leurs produits et services pour rendre les milieux de travail plus sains et sécuritaires.

Pour s'inscrire!

Pour profiter du tarif hâtif, à 60 $, vous devez vous inscrire au plus tard le 19 avril. Après cette date, le tarif sera de 70 $. L'entrée inclut toutes les activités, de même qu'un dîner de type boîte à lunch.

L'inscription se fait en ligne au www.cnesst.gouv.qc.ca/estrie .

Pour plus de renseignements, communiquez avec Julie Fournier au 819 821-5000, poste 5041, ou par courriel à julie02.fournier@cnesst.gouv.qc.ca .

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Julie Fournier, responsable des communications

CNESST - Direction régionale del'Estrie

Téléphone : 819 821-5000, poste 5041

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :