Collège Frontière demande au Canada de reconnaître l'alphabétisation comme un droit fondamental





OTTAWA, le 21 mars 2019 /CNW/ - Collège Frontière, premier organisme d'alphabétisation au Canada, a présenté aujourd'hui les résultats de son rapport de recherche national. Ce rapport a révélé comment un meilleur niveau d'alphabétisme permet de sortir les Canadiens et Canadiennes de la pauvreté, et recommande que le gouvernement reconnaisse l'alphabétisation comme un droit fondamental.

« Il est temps d'entamer une nouvelle discussion, une qui reconnaît l'alphabétisation comme un droit fondamental, affirme Stephen Faul, président-directeur général de Collège Frontière. Ce rapport recommande de reconnaître l'alphabétisation comme une priorité politique et de renouveler notre engagement envers cette priorité, afin de nous assurer de pouvoir réaliser le plein potentiel de tous les Canadiens et Canadiennes. »

Au Canada, les personnes faiblement alphabétisées sont plus à risque de faire face à la pauvreté. Un Canadien sur cinq a des difficultés en lecture, en écriture ou en mathématiques, et des millions d'autres n'ont pas les compétences essentielles pour réussir dans le système économique actuel. La stigmatisation associée à une faible alphabétisation, ainsi que les tâches du quotidien et les systèmes qui présupposent de bonnes compétences en lecture et en écriture, peuvent compromettre la capacité d'une personne à trouver et à utiliser les services dont elle a besoin pour se sortir de la pauvreté.

Au cours de la dernière année, Collège Frontière et son partenaire de recherche, la Société de recherche sociale appliquée (SRSA), ont effectué un examen exhaustif de la documentation et des données scientifiques disponibles sur le sujet, et ont interrogé, tant sur les plans locaux que nationaux, des organismes d'alphabétisation, des organismes de réduction de la pauvreté, des fournisseurs de services, des responsables politiques, des chercheurs et des individus. Le rapport, financé par le Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes du gouvernement du Canada, fait 11 recommandations principales, dont l'amélioration de l'intégration de services d'alphabétisation et de réduction de la pauvreté entre les provinces et territoires, tout en faisant de l'alphabétisation un pilier central dans le cadre d'une stratégie nationale globale de réduction de la pauvreté.

« Les personnes faiblement alphabétisées ont des options beaucoup plus restreintes en ce qui concerne les emplois, l'éducation, l'habitation et plus encore. À Collège Frontière, nous constatons directement que renforcer les compétences des gens en lecture et en écriture est un moyen efficace et peu coûteux d'améliorer le bien-être général des individus et des communautés, explique M. Faul. Nous devons élargir nos horizons, et admettre les défis quotidiens que vivent les familles et qui les empêchent de jouir pleinement de la prospérité du Canada. »

Pour revoir le rapport et ses résultats, visitez collegefrontiere.ca .

À propos de Collège Frontière

Fondé en 1899, Collège Frontière est un organisme de bienfaisance national qui oeuvre en alphabétisation. Nous croyons que l'alphabétisation est un droit fondamental. Nous travaillons en collaboration avec des organismes communautaires à travers le Canada pour offrir, à travers des activités innovatrices et adaptées, du soutien en lecture, en écriture et en mathématiques aux Canadiens en situation de vulnérabilité. En 2017, 31 000 enfants, adolescents et adultes ont participé à nos activités gratuites dans plus de 150 communautés à travers le pays. Pour en savoir plus sur Collège Frontière, visitez le collegefrontiere.ca et suivez-nous sur Twitter @frontiercollege .

