Le comité du Prix Sunhak de la paix accepte les nominations de mars à mai 2019 en vue de la 4e cérémonie de remise du Prix Sunhak de la paix





L'appel de candidatures est lancé en vue de la 4e cérémonie de remise du Prix Sunhak de la paix

Période de dépôt : de mars à mai 2019

SÉOUL, Corée du Sud, 21 mars 2019 /CNW/ - Le Prix Sunhak de la paix reconnaît des personnes ou des organisations distinguées qui ont contribué de manière significative à la paix et au mieux-être des générations futures du monde entier. Le prix cible trois secteurs clés afin d'évaluer les candidats : le développement humain durable, la résolution de conflits et la conservation écologique. Les lauréats sont choisis sur une base bisannuelle par un comité international et se voient remettre un prix d'un million de dollars.

La Dre Hak Ja Han Moon a instauré le Prix Sunhak de la paix pour poursuivre l'héritage et la vision du Dr Sun Myung Moon, révérend, qui a fondé la Family Federation for World Peace and Unification. Il a consacré sa vie à promouvoir la paix sur la planète, cherchant à créer un monde où tous les êtres humains vivent en harmonie. Le prix inaugural a été décerné en 2015. La 4e cérémonie de remise aura lieu en 2020 afin d'honorer le centième anniversaire de naissance de son fondateur, le Dr Sun Myung Moon, révérend.

Admissibilité :

Toute personne ou organisation ayant apporté une contribution dans les domaines du développement durable, de la résolution de conflits ou de la conservation écologique.

Toute personne ou organisation ayant amélioré la vie de personnes de diverses nationalités, races, religions et cultures au nom de la paix.

Ceux et celles qui souhaitent s'inscrire doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le soumettre, avec toute documentation attestant les réussites du candidat, au secrétariat du Prix Sunhak de la paix avant le 31 mai.

Le comité choisira le(s) grand(s) gagnant(s) du Prix Sunhak de la paix en octobre 2019, et en fera l'annonce rapidement par la suite. La cérémonie de remise de prix se tiendra en février 2020 en Corée du Sud. Le formulaire d'inscription est téléchargeable depuis le site Web officiel (sunhakpeaceprize.org).

Le Prix Sunhak de la paix a été décerné pour la première fois en 2015 à M. Anote Tong, ancien président de Kiribati, et au Dr Modadugu Vijay Gupta. Ces derniers ont augmenté la productivité du secteur halieutique en mettant au point des procédés d'aquaculture.

Le second prix mettait l'accent sur la crise mondiale des réfugiés; il a été remis en 2017 au Dr Gino Strada, chirurgien italien, et à la Dre Sakina Yacoobi.

Le Prix Sunhak de la paix pour 2019 focalisait sur la paix et le développement en Afrique. Il a été décerné au Dr Adesina, président du Groupe de la banque africaine de développement, et à Waris Dirie, fondateur de la Fondation Fleur du Désert.

Personne-ressource :

Secrétariat du comité du Prix Sunhak de la paix

sunhakpeaceprize@gmail.com

TÉL. : +82-2-3278-5158, TÉLÉC. : +82-02-3278-5198

SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee

