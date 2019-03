Dévoilement de la liste des grands finalistes du Prix de photographie Banque Scotia 2019





TORONTO, le 21 mars 2019 /CNW/ - Les noms des trois finalistes du Prix de photographie Banque Scotia 2019, la plus grande récompense décernée par des pairs pour souligner l'excellence de la photographie contemporaine au Canada, ont été dévoilés aujourd'hui.

Les grands finalistes de l'édition 2019 sont les suivants :

Shannon Bool , Berlin (Allemagne)

, (Allemagne) Althea Thauberger , North Vancouver (Colombie-Britannique)

, (Colombie-Britannique) Stephen Waddell , Vancouver (Colombie-Britannique)

Le Prix de photographie Banque Scotia est l'une des récompenses les plus prestigieuses du domaine de la photographie d'art et vise à rendre hommage à l'oeuvre d'artistes en milieu ou en fin de carrière et à souligner leur contribution à la photographie et à l'art au Canada.

« Faire partie des grands finalistes du Prix de photographie Banque Scotia témoigne du travail exceptionnel de ces artistes inspirants, a souligné Barb Mason, chef, Ressources humaines à la Banque Scotia. En tant qu'organisation, nous nous engageons à soutenir la communauté artistique canadienne et à faire connaître au public le formidable pouvoir de la photographie, soit de figer dans le temps un moment unique. »

Le jury du Prix de photographie Banque Scotia est composé de personnalités reconnues au sein de la communauté artistique canadienne. Voici les membres du jury pour l'édition 2019 :

Edward Burtynsky, président du jury et artiste

Candice Hopkins , auteure et conservatrice

, auteure et conservatrice Mark Lewis, artiste

Brian Sholis , directeur de publication, conservateur et auteur

« Mes plus chaleureuses félicitations aux trois grands finalistes du Prix de photographie Banque Scotia 2019, a déclaré Edward Burtynsky, président du jury du Prix de photographie Banque Scotia. Nous saisissons avec grand plaisir l'occasion de souligner leur engagement à l'égard de la photographie, leurs oeuvres exceptionnelles, ainsi que leur apport de longue date pour l'excellence de la photographie contemporaine au Canada. »

Le lauréat du Prix de photographie Banque Scotia 2019 remportera ce qui suit :

Une somme de 50 000 $

Une exposition solo dans le cadre du festival CONTACT de la Banque Scotia 2020

Un recueil des oeuvres de l'artiste, publié et distribué à l'échelle mondiale par Steidl (Allemagne)

Les deux finalistes recevront chacun 10 000 $.

Le Prix de photographie Banque Scotia a été créé en 2010, en collaboration avec M. Burtynsky, pour saluer la vision créative et les réalisations de certains des photographes les plus talentueux au Canada. Il s'agit du plus grand et du plus prestigieux prix décerné annuellement par des pairs au Canada pour souligner l'oeuvre d'artistes en milieu ou en fin de carrière dont la contribution à la photographie et à l'art contemporains a été remarquable au pays.

Les oeuvres de la gagnante du prix 2018, Moyra Davey, seront en vedette lors d'une exposition solo au Ryerson Image Centre durant le festival CONTACT de 2019. L'exposition sera ensuite ouverte au public gratuitement du 1er mai au 4 août 2019.

Le lauréat du Prix de photographie Banque Scotia 2019 sera couronné le 7 mai prochain lors d'un gala privé au Ryerson Image Centre, à Toronto.

Pour en savoir plus sur le Prix de photographie Banque Scotia, visitez le www.prixdephotographiebanquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 98 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 08:40 et diffusé par :