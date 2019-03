Transmédialité, bande dessinée & adaptation - Nouveau livre de la professeure Évelyne Deprêtre





QUÉBEC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - La professeure Évelyne Deprêtre, du Département Sciences humaines, Lettres et Communications de l'Université TÉLUQ, a dirigé et publié un ouvrage collectif intitulé Transmédialité, bande dessinée & adaptation aux Presses universitaires Blaise Pascal. Elle a réalisé cette publication avec la collaboration de German A. Duarte, professeur à la Libera Università di Bolzano (Italie).

Ce riche travail collectif est construit en deux parties : la première traite des adaptations littéraires en bandes dessinées et l'autre, des adaptations cinématographiques de bandes dessinées. L'ouvrage mêle approches théoriques et analyses d'oeuvres spécifiques et ouvre la porte à la fois d'une pratique culturelle en perpétuelle transformation et d'un champ de recherche encore plein d'avenir.

« L'Université TÉLUQ tient à souligner la sortie du livre de la professeure Deprêtre et de son coauteur, livre dans lequel nous sommes amenés à constater jusqu'à quel point la bande dessinée entretient des liens de plus en plus fréquents avec les autres médias », a mentionné le directeur général par intérim, monsieur André G. Roy.

De son côté, les professeures Évelyne Deprêtre et German A. Duarte ajoutent que « depuis que la technologie numérique a fait irruption dans la production culturelle contemporaine il y a une vingtaine d'années, nous observons que l'esthétique visuelle de la bande dessinée a commencé à être plus présente dans l'audiovisuel. Nous avons aussi remarqué que le mode de construction de l'espace narratif en bande dessinée et, par conséquent, la contribution active que ce médium induit chez le lecteur durant son acte de lecture, sont devenus un type de construction quasi naturel ».

Transmédialité, bande dessinée & adaptation s'adresse à toute personne s'intéressant à la bande dessinée comme moyen de construction d'espaces narratifs, ainsi que son étude, contextualisée dans l'ère numérique.

