Rory McIlroy participera pour la première fois à l'Omnium canadien RBC en 2019





Le champion du Players 2019 et vainqueur de 15 tournois du PGA TOUR se joint à un tableau d'élite

OAKVILLE, ON, le 21 mars 2019 /CNW/ - (Golf Canada) - RBC et Golf Canada ont annoncé aujourd'hui que le golfeur no 4 au classement mondial Rory McIlroy participera à l'Omnium canadien RBC 2019, du 3 au 9 juin prochain au Hamilton Golf and Country Club.

Après sa victoire impressionnante au Players Championship 2019, McIlroy se joint ainsi à un tableau de compétition bien garni, où figurent déjà le no 1 mondial et ambassadeur de RBC Dustin Johnson ainsi que ses coéquipiers Jim Furyk, Adam Hadwin, Webb Simpson et Brandt Snedeker.

« Je suis vraiment excité de jouer à mon premier Omnium canadien RBC, a déclaré McIlroy. On sent que ce tournoi historique est sur une belle lancée, avec la nouvelle date, le nouveau site et maintenant la série de concerts qui l'accompagne. Je connais la passion des Canadiens pour notre sport et j'ai bien hâte de voir en personne toute l'énergie que déploient les amateurs de golf canadiens. J'ai aussi hâte d'en découdre avec DJ, Adam et les autres membres de l'Équipe RBC pour le titre au Championnat national du Canada. »

La superstar internationale de 29 ans, originaire d'Irlande du Nord, occupe en ce moment le premier rang au classement de la Coupe FedEx 2019. Autres fleurons à son tableau :

Champion à quatre reprises d'un tournoi majeur (Omnium des États-Unis 2011, Championnat de la PGA 2012 et 2014, Omnium britannique 2014)

2014, Omnium britannique 2014) Deux fois champion du WGC ( 2014 et 2015) et champion du Players 2019

champion du Players 2019 Gagnant de 15 tournois du PGA TOUR, dont la Coupe FedEx 2016, pour un total de 24 victoires autour du monde

Joueur de l'année du PGA TOUR à deux reprises ( 2012 et 2014)

2014) Trois fois champion de la Course pour Dubaï (2012, 2014 et 2015)

2015) A tenu le premier rang du classement officiel du golf mondial pendant 95 semaines en carrière

« Rory McIlroy est l'une des jeunes idoles les plus accomplies du golf et sa victoire au Championnat Players, le week-end dernier, est vraiment extraordinaire, a souligné Mary DePaoli, vice-présidente exécutive et directrice du marketing de RBC. Nous sommes vraiment enchantés qu'il ait ajouté l'Omnium canadien RBC 2019 à son calendrier et nous avons très hâte de l'accueillir chaleureusement au Canada pour son tout premier départ en carrière au tournoi. Je suis certaine que les Canadiens de tous âges vont lui montrer à quel point nous sommes passionnés de golf. »

L'engagement qu'a pris McIlroy de participer à son tout premier Omnium canadien RBC s'ajoute à l'annonce, en début de semaine, de la série de concerts RBCxMusique présentée sur deux soirs durant le tournoi. La série mettra en vedette le duo de renommée internationale Florida Georgia Line, mis en nomination aux prix Grammy, le vendredi 7 juin, et The Glorious Sons, groupe rock canadien lauréat d'un prix Juno, le samedi 8 juin.

« On assiste à une formidable vague d'engouement pour l'Omnium canadien RBC 2019 depuis qu'on l'a déplacé à cette nouvelle date de juin, a déclaré le chef de la direction de Golf Canada Laurence Applebaum. Cette nouvelle excitante que Rory McIlroy se joint au tableau du Championnat national ouvert du Canada pour la première fois de sa carrière fera le bonheur de tous les amateurs de golf au Hamilton Golf and Country Club. Conjointement avec RBC, nous avons pour objectif de constamment relever ce tournoi, tant pour les golfeurs que pour les spectateurs. Le fait d'avoir Rory aux côtés d'autres grands noms comme Dustin Johnson, Webb Simpson et Jim Furyk marquera certainement cette année de renouveau à l'Omnium canadien RBC. »

D'autres compétiteurs inscrits à l'Omnium canadien RBC 2019, dont plusieurs Canadiens et joueurs exemptés, seront annoncés au cours des prochaines semaines. Les golfeurs du PGA TOUR ont jusqu'au vendredi 31 mai pour s'inscrire au tableau de compétition de l'Omnium canadien RBC 2019.

De plus amples informations sur l'Omnium canadien RBC 2019, dont la vente de billets, l'accueil d'entreprises et l'embauche de bénévoles sont accessibles à omniumcanadienrbc.com.

À propos de l'Omnium canadien RBC

Les vedettes du PGA TOUR, qui s'inscrit dans le cadre de la Coupe FedEx, se disputeront un prix de 7,6 millions de dollars US à l'occasion de l'Omnium canadien RBC, qui se tiendra du 3 au 9 juin au Hamilton Golf and Country Club, à Hamilton, en Ontario. Présenté par Golf Canada depuis plus d'un siècle, l'Omnium canadien fournit aux meilleurs golfeurs canadiens la chance de se mesurer à l'élite mondiale tout en laissant un legs durable dans la communauté qui accueille le tournoi. L'Omnium canadien RBC appuie fièrement la Fondation Golf Canada, partenaire officiel de bienfaisance du tournoi. Créé en 1904, le championnat national ouvert du Canada est le troisième plus ancien omnium national du monde, derrière l'Omnium britannique et l'Omnium des États-Unis. RBC, Acushnet, Steam Whistle, Levelwear, la Ville de Hamilton, Golf Town, Coca-Cola et le gouvernement du Canada sont fiers commanditaires de l'Omnium canadien RBC. Pour vous procurer des billets ou obtenir de plus amples renseignements sur le tournoi, visitez le site omniumcanadienrbc.com ou composez le 1 800 571-6736. Suivez l'Omnium canadien RBC sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Golf Canada

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :